Pobjede Portlanda, Philadelphije, New Yorka

Gillespie je ubacio osam trica i podijelio 10 asistencija za Sunse koji su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 19 koševa i pobijede sedmi put u deset utakmica. Rapoložen je bio i Grayson Allen koji je ubacio 24 koša od čega je šest trica. Mark Williams također je postigao 24 poena i sakupio 12 skokova, a Jordan Goodwin je dodao 16 poena, 10 skokova i pet ukradenih lopti. Jerami Grant postigao je 23 poena, a Shaedon Sharpe 19 poena za Trail Blazerse, koji su izgubili šestu utakmicu zaredom. Portland je zaostajao 12 poena prije nego što je pred kraj utakmice napravio seriju 12-4. Grant je pogodio tricu i smanjio zaostatak Trail Blazersa na 120-124 minutu i 15 sekundi prije kraja. Međutim, Allen je pogodio tricu 55,9 sekundi prije kraja, a Mark Williams je zakucavanjem 25,4 sekunde prije kraja doveo Phoenix u vodstvo od devet poena i time efektivno zatvorio utakmicu.

Philadelphia 76ers su produžili niz pobjeda na pet utakmica nakon što su sinoć u San Franciscu nadigrali domaće Golden State Warriorse sa 113-94. VJ Edgecombe postigao je 25 poena, najviše na utakmici, a Andre Drummond je ostvario double-double učinak s 12 koševa i 12 skokova. Warriorsi su igrali sedmu utakmicu zaredom bez Jimmyja Butlera III (ozljeda koljena), a Stephen Curry je drugi put u četiri utakmice bio izvan terena zbog bolova u koljenu. Sixersi su vodili sa samo tri koša na poluvremenu prije nego što su postigli prvih devet poena treće četvrtine i odvojili se. Kelly Oubre Jr. pogodio je tricu, a Edgecombe je zabio s tri metra čime su Sixersi stigli do prednosti od 12 poena prije nego što je Gui Santos zabio rvi koš za Golden State u drugom poluvremenu nakon sedam i pol minuta igre. Golden Stateu su dosuđena samo dva slobodna bacanja u 48 minuta - za Buddyja Hielda. To je bio tek deveti put u povijesti NBA lige (regularna sezona i doigravanje) da je neka momčad pokušala dva ili manje slobodnih bacanja u utakmici. Tyrese Maxey je postigao 14 poena za goste, šutirajući 7 od 7 s linije za slobodna bacanja. Trendon Watford je završio sa 16 poena, Oubre 15, Adem Bona 11 i Quentin Grimes 10. Santos i Pat Spencer bili su najučinkovitiji kod Golden Statea s po 13 poena svaki, a Moses Moody je dodao 12 poena za Warriorse koji s omjerom 27-24 zauzimaju osmo mjesto na Zapadu.

New York Knicks su ostvarili sedmu pobjedu u nizu nakon što su u gostima sa 132-101 svladali Washington Wizardse. Mikal Bridges postigao je 23 poena, a Jalen Brunson dodao je 21 za gostujuće Knickse. Karl-Anthony Towns ubacio je 19 koševa uz 15 skokova, a OG Anunoby također je postigao 19 poena za New York čijih je sedam igrača postiglo dvoznamenkasti učinak. Rookie Washingtona Will Riley bio je najbolji kod domaćina sa 17 poena.

Boston Celtics su na gostovanju sa 110-110 bili bolji od Dallas Mavericksa, a do slavlja ih je predvodio Jaylen Brown s 33 koša i 11 skokova. Cooper Flagg postigao je 36 poena uz devet skokova i šest asistencija - svoju treću utakmicu zaredom s 30 ili više poena - za Dallas, koji je izgubio petu utakmicu zaredom. Sljedeći najbolji strijelac Mavericksa bio je Caleb Martin s 13 poena.

Detroit Pistonsi su na svom terenu sa 124-121 nadigrali Denver Nuggetse. Cade Cunningham je ubacio 29 koševa uz 10 asistencija, Duncan Robinson je postigao 20 poena, a Jalen Duren 19 poena i 13 skokova za Detroit koji nije zaostajao ni u jednom trenutku utakmice. Jamal Murray je predvodio Denver s 32 poena i osam asistencija. Nikola Jokić je imao 24 poena i 15 skokova, dok je Peyton Watson imao 17 poena, a Julian Strawther 15.

Utah Jazz su prekinuli niz od šest poraza svladavši u Indianapolisu sa 131-122 domaće Indiana Pacerse.

Lauri Markkanen postigao je 27 poena, a Brice Sensabaugh dodao je 20 za Utah koji je u Indianapolisu igrao sa samo sedam igrača. Svih sedam igrača koji su igrali za Utah postiglo je dvoznamenkasti broj poena, uključujući Isaiaha Colliera, koji je imao 17 poena i 22 asistencije, što je njegov osobni rekord.

Jarace Walker i Quenton Jackson predvodili su Pacerse s po 24 poena. Indiana je igrala bez Bennedicta Mathurina (odmor), Aarona Nesmitha (ruka), Andrewa Nembharda (leđa), T.J. McConnella (koljeno) i Pascala Siakama (odmor) u drugoj noći uzastopne utakmice.

Los Angeles Lakersi su na gostovanju sa 125-109 bili bolji od Brooklyn Netsa, a LeBron James je sakupio 25 poena i sedam asistencija za pobjedu gostiju. Luka Dončić ga je pratio s 24 ubačaja, pet asistencija i šest skokova. Lakersi su peti na Zapadu s omjerom pobjeda 30-19. Kod Brooklyna najbolji je bio Michael Porter Jr. s 21 poenom i 10 skokova.

Milwaukee Bucks su prekinuli niz od pet poraza pobijedivši kod kuće sa 131-115 Chicago Bullse. Kyle Kuzma je postigao 31 poen i uhvatio 10 skokova za Milwaukee, a Ryan Rollins je dodao 21 poen i 10 asistencija.Matas Buzelis je s 22 poena bio najbolji strijelac Chicaga, koji je izgubio peti put u posljednjih šest utakmica.

Atlanta Hawksi su u gostima sa 127-115 bili bolji od Miami Heata, a do pobjede ih je s triple-double učinkom vodio Jalen Johnson.

On je utakmicu završio s 29 poena, 11 skokova i 11 asistencija što mu je deveti triple-double sezone.CJ McCollum je dodao 26 ubačaja za Hawkse koji su prekinuli niz od da poraza. Miami je predvodio Jaime Jaquez Jr., koji je s klupe postigao 21 bod, što je najviše u momčadi.

Oklahoma City Thunder su kod kuće uvjerljivo sa 128-92 slavili protiv Orlando Magica. Isaiah Hartenstein je postigao svoj prvi triple-double u karijeri s 12 poena, 10 skokova i rekordnih 10 asistencija. Shai Gilgeous-Alexander je postigao 20 poena, a Isaiah Joe je dodao 22 poena.Jalen Suggs je predvodio Orlando s 20 poena, dok je Paolo Banchero ubacio 17 koševa.