RAZMJENA U NBA-u

James Harden nastavlja karijeru u Clevelandu

Pariz: NBA igra? James Harden okružen policijom jer je netko iz društva pušio marihuanu
Berzane Nasser/ABACA
VL
Autor
Hina
04.02.2026.
u 15:00

Kako javlja ESPN, Harden, 36-godišnji razigravač koji je 2018. proglašen najkorisnijim igračem (MVP) lige, odlazi u Cleveland u zamjenu za All-Star razigravača, deset godina mlađeg od njega, i izbora u drugom krugu drafta.

James Harden, jedna od zvijezda Los Angeles Clippersa, razmijenjen je s Clippersima za Dariusa Garlanda, ključnog igrača Cleveland Cavaliersa, pišu američki mediji u utorak.

Kako javlja ESPN, Harden, 36-godišnji razigravač koji je 2018. proglašen najkorisnijim igračem (MVP) lige, odlazi u Cleveland u zamjenu za All-Star razigravača, deset godina mlađeg od njega, i izbora u drugom krugu drafta.

Ova razmjena smatra se povoljnom za oba kluba: Harden se pridružuje momčadi Clevelanda koja je dobro pozicionirana za ulazak u doigravanje ove sezone, dok Clippersi dovode 26-godišnjeg Garlanda koji je zalog za budućnost, posebno s obzirom na vjerojatni odlazak njihove druge zvijezde, Kawhija Leonarda (34), nakon 2027. godine.

Dolazak Hardena daje Cavaliersima snažno novo ofenzivno oružje uz All-Star razigravača Donovana Mitchella, uz igrače poput Evana Mobleyja, obrambenog igrača godine 2025., i Jarretta Allena, dok pokušavaju osvojiti naslov nakon što su u posljednje dvije sezone podbacili u polufinalu konferencije.

Harden, koji nikada nije osvojio prvenstvo, ove sezone u prosjeku postiže 25,4 poena i 8,1 asistenciju po utakmici.

Ovo će biti šesta NBA franšiza u karijeri za Hardena, nakon što je igrao za Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers i Los Angeles Clipperse.
nba James Harden

