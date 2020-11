Najzgodnija borkinja svijeta dogovorila borbu pa objavila golišavu fotografiju

Jedna od najzgodnijih borkinja svijeta odlučila je debitirati u boksu bez rukavica, popularnom 'bare knuckle'. Naime, Paige VanZant službeno je dogovorila debi.

Nakon što je i sama bila na BKFC 14 događaju uskočila je u ring sređena u crnoj haljinici nakon što ju je prozvala Britain Hart koja je samo nekoliko trenutaka ranije pobijedila svoju protivnicu.

Paige je odlučila upustiti se u priču o 'bare knuckleu' jer se 'htjela testirati negdje gdje će moći biti čistokrvna borkinja', ali isto tako je glasila kako je od BKFC-a dobila priliku sudjelovati u radu organizacije na više razina.

Looks like Paige VanZant has her first opponent set for her #BKFC debut.



After Britain Hart scored a TKO victory at #BKFC14 she called out PVZ, who obliged the callout and capitalized on a faceoff opportunity inside of the ring. pic.twitter.com/UiAfrIrdYC