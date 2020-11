Janica ima novi posao, otkrivamo što će sada raditi

Legendarna hrvatska skijašica i donedavna državna tajnica za sport Janica Kostelić našla je novi posao. Krenula je stopama brata Ivice Kostelića, a možemo reći i oca Gipsa te je odlučila pomagati mladim nadama, a čini se da je jednu i našla.

Šesnaestogodišnja Zrinka Ljutić već u prvim seniorskim nastupima opravdala je što je prati glas nove velike nade hrvatskog skijanja, a samim time i odluku direktora HSS-a Vedrana Pavleka da je tako mladu uključi u A-reprezentaciju.

Naime, u svom seniorskom debiju, u veleslalomskoj FIS utrci u talijanskoj Soldi, Zrinka Ljutić osvojila je 21. mjesto. Ako vam to na prvu ne zvuči kao nekakav domet, onda će vam zasigurno nešto značiti činjenica da je hrvatska tinejdžerica u toj utrci imala startni broj 114. I da je u drugoj vožnji postigla drugo najbrže vrijeme.

I brat Tvrtko solidan

Zrinka je već sutradan imala jednako otežavajući startni broj (108.), ali je u prvoj vožnji bila 17. A u drugoj je opet postigla drugo vrijeme, što joj je donijelo visoko, deveto mjesto. Kakav sjajan početak jedne obećavajuće karijere, i to pod svojevrsnim mentorstvom Janice Kostelić koja se uključila u rad s našim najboljim skijašicama onako kako to Ivica čini u muškom dijelu.

Sve što Zrinka posljednjih godina pokazuje medije stalno navodi na priču o novoj Janici, koja je, usput budi rečeno, u svom prvom FIS nastupu pobijedila, i to sa 16 godina i dva mjeseca. Jesu li takve usporedbe teret za Zrinku i njezina oca i trenera Amira, kojeg će, htio to ili ne, mediji proglasiti novim Gipsom.

– Na to da se o Zrinki govori kao o Janičinoj nasljednici, već smo navikli. Tako je to uvijek kada se pojavi netko nadaren, no kako vrijeme bude odmicalo, tako će moja kći sve više biti Zrinka, a sve manje nova Janica – kazao nam je tata Ljutić prokomentiravši nastup svoje kćeri:

– S obzirom na to kako smo trenirali i što je Zrinka pokazivala trenirajući na Zermattu i Hintertuxu, ne mogu reći da me to iznenadilo jer sam znao koliko vrijedi. A sve bi moglo izgledati i puno bolje jednom kada Zrinka bude imala bolje startne brojeve. Ovdje je startala iznad stotke, a već na sljedećoj startnoj listi mogli bismo biti između 50. i 60. broja. Tada će opet trebati neko vrijeme pričekati pa da bude još bolji startni broj, čime će steći uvjete za mnogo bolje plasmane.

Foto: privatni album

A o tome nešto govore i dva najbrža druga vremena druge vožnje, izborena dan za danom.

– Kad starta s visokim startnim brojem, logično je da zaostane po dvije-tri sekunde, a kada se u drugoj vožnji startno izjednači sa suparnicama, onda se vidi koliko zapravo može – objašnjava Amir Ljutić zadovoljan i nastupom svog sina Tvrtka.

A Zrinkin dvije godine stariji brat drugi je dan sa startnim brojem 82 osvojio 36. mjesto, što je dvostruko bolji plasman nego dan prije. U prvoj veleslalomskoj utrci u Soldi, Tvrtko je startao kao 96. natjecatelj, a na kraju je osvojio 69. mjesto. Spomenimo i mlađeg brata Kolegu, Samuela, koji je u drugom slalomu osvojio 17. mjesto.

– Tvrtko je imao peh pa je ove jeseni završio na operaciji slijepog crijeva te nije prošao kroz kompletne pripreme pa je ovo dobar rezultat – ističe ponosno njegov tata.

Inače, za one koji skijanje pomno ne prate, treba reći da nije riječ o utrkama Svjetskog kupa, nego o njegovu predvorju u kojem se osvajaju bodovi za što bolje startne brojeve u najjačem natjecanju. Nažalost, lista s bodovima zatvorila se prije te utrke pa Zrinke neće biti 22. studenoga u slalomskoj utrci u Leviju, no za nju ionako ima vremena.

Foto: privatni album

Prikovat će nas uz ekran

No, pitanje je ima li vremena za potencijalne sponzore obitelji Ljutić koji, po svojoj predanosti skijanju, uistinu podsjećaju na Kosteliće, s time što je Ljutića dvostruko više.

Naime, osim Tvrtka (18) i Zrinke (16), tu su još i Dora (15) i Hrvoje (13), koje sve logistički sjajno prati mama Martina, a tu entuzijastičnu obitelj dosad je sponzorirala Cedevita, koja je sponzorstvo obustavila za vrijeme pandemije koronavirusa. S obzirom na to da su uz Ljutiće od 2016., čudilo bi nas da ljudi iz Cedevite od njih odustanu baš u trenutku kada je Zrinka najavila da je skijašica koja bi nas mogla prikovati za male ekrane kao što je to svojedobno činila Janica. Što ne znači da i Tvrtko ne može postati pandan Ivici Kosteliću jer poznato je, a to je i Janica stalno govorila, da je u muškom skijanju ipak teže dospjeti do svjetskog vrha.

Gdje je do sada bila Janica?

Podsjetimo, naša najtrofejnija skijašica Janica Kostelić nakon rođenja sina Oskara početkom 2019. godine potpuno se povukla iz javnosti te se posvetila majčinstvu.

Za Janičinu trudnoću doznalo se krajem listopada 2018. godine, a Oskar je na svijet stigao carskim rezom 1. siječnja u Petrovoj bolnici u Zagrebu. Tko je otac djeteta bivša sportašica nikada nije javno otkrila, ali je zato u intervjuu za HRT u ožujku ove godine jasno dala do znanja koliko uživa u majčinstvu. Komentirajući uspjeh Filipa Zubčića, Janica je Mirni Zidarić otkrila kako će maleni Oskar ipak još malo pričekati da mu Janica prenese svoje znanje na snijegu.

– Mali Oskar još nije bio na skijama. Ima vremena. Neka se dijete zabavlja dječjim radostima koje priliče njegovoj dobi – kazala je Janica. Na pitanje kako je biti majka, tek je kratko sa smiješkom odgovorila: "Super."