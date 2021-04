Najveća utrka u hrvatskoj povijesti: Ovaj reli je poseban po jednom detalju

Jedna od najvećih sportskih priredbi koju Hrvatska organizira, Svjetsko reli prvenstvo, održat će se od 22. do 25. travnja ove godine. Ako se netko pita zašto jedna od najvećih, dovoljan je podatak da je to događaj koji je prošle godine preko televizijskih ekrana pratilo 836 milijuna gledatelja. Osim toga, WRC je u Hrvatsku privukao 68 posada, a među njima je i sedmerostruki svjetski prvak Sebastien Ogier koji je i sada jedan od glavnih favorita za pobjedu. WRC Croatia poseban je po tome što će se voziti 22 brzinska ispita cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba, a glavna karakteristika mu je to što se radi o prvom potpuno asfaltnom reliju ove sezone.

Zanimljivo, prvi dan i početni brzinac vozit će se na Zagrebačkom velesajmu, dok se dio staze prvi put u povijesti WRC-a nalazi u zatvorenom prostoru, odnosno unutar paviljona. Priliku da se dokažu na domaćem će asfaltu dobiti i šest hrvatskih posada. Najzvučnije vozačko ime je Viliam Prodan, koji će u klasi rally4 voziti Ford Fiestu.

Legendarni Niko Pulić prijavio se za WRC klasu, ali neće moći voziti jer je nažalost trenutačno u bolnici, na kisiku zbog koronavirusa. U R4 klasi s prednjim pogonom okušat će se i Krešimir i Martin Ravenščak, Ivica Siladić, Željko Magličić i Mateo Butorac. Da bi trasa bila zanimljiva, organizatori su predvidjeli vožnju po šest različitih tipova asfalta, a pripremili su čak i osam skokova kako bi Rally Croatia bio još atraktivniji.

– Dečki iz Toyote koji su došli pregledati ceste rekli su da se ovdje mogu organizirati tri WRC-a, a ne jedan, koliko imamo staza i cesta – rekao je predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza i organizacijskog odbora Croatia Rallyja Davorin Štetner. Utrkom u Hrvatskoj obilježit će se i posebna obljetnica hrvatskog automobilizma.

– Upravo je u travnju 1906., prije 115 godina, osnovan Prvi hrvatski automobilni klub – prethodnik Hrvatskog auto i karting saveza te ćemo tu veliku obljetnicu obilježiti tijekom WRC-a – dodao je Štetner. Bilo kako bilo, pred najboljim svjetskim vozačima relija mnogo je nepoznanica i atraktivnosti uoči nastupa u Hrvatskoj, a iako je najbrže na asfaltu voziti čisto i bez proklizavanja, cijelu bi situaciju mogla zakomplicirati proljetna kiša koja nije isključena i koja bi natjecanje mogla učiniti još zanimljivijim