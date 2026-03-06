Novu Branimirovu kopaju već godinama, a dovršili su tek 1,2 kilometra. Doznajemo gdje su zapele ostale faze ključne prometnice

Uzme li se kao početak radova datum 6. svibnja 2021., godine, kad je dolasku prvog bagera prisustvovala tada vršiteljica dužnosti gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, na projektu produljene Branimirove radi se već gotovo pet punih godina. Grad je u tom vremenu, međutim, uspješno završio tek prvu fazu ovog važnog kapitalnog zahvata, dok druga i treća sad već ozbiljno kasne s realizacijom.

Nova Branimirova, koja će se pružati od križanja sa Zagrebačkom ulicom u Dupcu do Varaždinske ceste u Sesvetama, čini dio velike obilaznice čiji je cilj prometno rasterećenje istoka metropole, a budući da je riječ o vrlo kompleksnom projektu, podijeljen je na tri faze. Nakon službenog otvorenja u svibnju 2021. godine, bageri su nepomično stajali još mjesecima, a s radovima na prvoj fazi se konačno krenulo tek u ljeto 2023. godine. Trasa od 1,2 kilometra dovršena je i puštena u promet godinu dana kasnije, a da bi projekt bio dovršen, treba "riješiti" i drugu i treću fazu koje Branimirovu trebaju spojiti od Brestovačke do Varaždinske ceste.

Foto: Grad Zagreb

Druga je faza najkompleksnija te prolazi kroz najviše privatnih parcela, pa u Gradu odlučili nju 'obaviti' zadnju. Treća faza, koja obuhvaća 800 metara od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste, trebala je pak krenuti još prošlog ljeta, s rokom završetka do proljeća ove godine. Bageri, međutim, nisu stigli, ugovor s izvođačem radova potpisan je tek ove jeseni, a u Gradu su nam sad objasnili zašto se kasni.

– U obuhvat ulazi 30 čestica ukupne površine 21977 m2, Grad Zagreb je vlasnik nekretnina u 96 posto trase, dok je preostalih 4 posto u vlasništvu RH te je u tijeku postupak sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole povećan je obuhvat trase za 28 čestica ukupne površine 3809m2, od kojih je Grad Zagreb vlasnik 72% navedene površine nekretnina, dok su u odnosu na ostale u tijeku postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa – kažu u gradu, uz najavu da bi početak radova trebao biti u drugom kvartalu ove godine, uz očekivani rok završetka od šest mjeseci. Radovi obuhvaćaju dva nova semaforizirana raskrižja, biciklističko-pješačku infrastrukturu, rekonstrukciju postojećih kolnika, u zonama uklopa te izvedbu dodatnih autobusnih stajališta.

Što se tiče druge etape, koja se pruža od Brestovečke ceste do Ulice Ivana Ančića, još uvijek se radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. – U odnosu na II. etapu od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića, u čiji obuhvat ulazi 103 čestice ukupne površine 80.781 m2, Grad Zagreb je vlasnik nekretnina u 66 posto trase, dok su za preostale nekretnine u tijeku postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole povećan je obuhvat trase za 63 čestice, ukupne površine 5471m2, za koje je u tijeku pokušaj sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa – napominju u Gradu. Vrijednost na ove dvije faze Branimirove, podsjetimo, procijenjena je na 15 milijuna eura.

Na Radićevu trgu također podsjećaju da je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova na sve tri dionice produžene Kolakove ulice koja će se pružati od Dankovečke do Ulice Emanuela Vidovića, a riječ je o još jednoj važnoj realizaciji budućeg istočnog prometnog koridora. Projekt izgradnje produžene Kolakove ima tri etape. Prva etapa od 1.230 metara seže od kružnog toka na raskrižju Kolakove i Dankovečke do raskrižja s Ulicom Klin, druga etapa je od ulice Klin do produžene Branimirove, duljine 1.397 metara. Treća i najkraća etapa, pak, seže od produžene Branimirove do Ulice Emanuela Vidovića, duljine 205 metara.

U sklopu zahvata predviđena je i gradnja obostrane biciklističko-pješačke staze širine 4,5 metra, autobusnih stajališta, dva mosta preko potoka, komunalne infrastrukture, kao i krajobrazno uređenje čitavog koridora. Radovi na trećoj etapi također su trebali, podsjetimo, krenuti na ljeto prošle godine, dok se dovršetak cijele produžene Kolakove ulice očekuje 2027. godine.