
Moto GP

Prva pobjeda Acoste na otvorenju sezone

MotoGP : Grand Prix de Catalogne à Barcelone
GIGI SOLDANO
VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 15:31

Acosta (21) je osigurao svoju prvu pobjedu u karijeri na prvoj utrci Svjetskog prvenstva u Buriramu na Tajlandu, ispred Španjolaca Marca Marqueza na Ducatiju, aktualnog svjetskog prvaka, i Raula Fernandeza.

Španjolski motociklist Pedro Acosta (KTM) pobijedio je na otvaranju sezone u sprintu MotoGP Velike nagrade Tajlanda nakon velike borbe sa svjetskim prvakom Marcom Marquezom (Ducati) nakon što je Talijan Marco Bezzecchi pao.

Acosta (21) je osigurao svoju prvu pobjedu u karijeri na prvoj utrci Svjetskog prvenstva u Buriramu na Tajlandu, ispred Španjolaca Marca Marqueza na Ducatiju, aktualnog svjetskog prvaka, i Raula Fernandeza. 

"Super sprint s Marcom, još se ne osjećam baš kao pobjednik, Marc me je pustio da ga preteknem“, rekao je Acosta, koji nije shvatio da je Marc Marquez kažnjen zbog agresivne vožnje.

Pad vodećeg vozača Bezzecchija na početku utrke omogućio je Marquezu i Acosti da se bore za vodstvo tijekom sprinta od 13 krugova.Dvojica Španjolaca nekoliko su puta mijenjala mjesta do pretposljednjeg kruga kada je Marquez gurnuo vodećeg sprintera Acostu sa staze, a suci su mu dodijelili kaznu dok je KTM-ov vozač preuzeo pobjedu za svoju prvu sprint pobjedu.

Vozač Trackhousea Raul Fernandez završio je treći u sprintu, dok je njegov timski kolega Ai Ogura završio četvrti ispred Aprilijinog Jorgea Martina.

Velika nagrada Tajlanda je na programu u nedjelju.




