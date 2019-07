Najjača u Europi: Od 12 klubova pet ih igra u elitnoj skupini Lige prvaka

Konačno su poznati svi sudionici u novoj sezoni regionalne rukometne SEHA Gazprom lige. I bit će to do sada nikad jača liga, liga u kojoj se do posljednjeg kola neće znati koja će četiri kluba na završni turnir. U odnosu na lani, u ligu se vratio mađarski Veszprem, a priključio se još jedan vrhunski mađarski klub, Tatabánya. Novi u ligi je i Motor iz Zaporožja koji je u ovoj sezoni složio momčad koja će se boriti čak i za završni turnir Lige prvaka.

I Kinezi su jaki

U SEHA Gazprom ligi igrat će pet klubova koji igraju u dvije elitne skupine Lige prvaka – Vardar, Vesprem, PPD Zagreb, Meškov i Motor te još dva kluba koja igraju u slabijim skupinama Lige prvaka – Tatran i Rabotnik. Nexe, Tatabánya, Metaloplastika i Vojvodina igraju u Ligi EHF-a. Od 12 sudionika 11 ih igra u dva najjača europska kupa što nema nijedna rukometna liga u Europi. Dvanaesti klub, kinesko sveučilište iz Pekinga, koji će imati sjedište u Zagrebu, sigurno neće biti “topovska hrana”. U toj momčadi, koju vodi naš trener Vlado Šola, okupili su se najbolji kineski rukometaši.

– Drago mi je da je SEHA liga sve jača i jača. Objektivno, prvi put otkako igramo ligu bit će jako teško biti među prva četiri. Nama je cijela sezona probna za ono što slijedi u 2020. godini – profesionalna Liga prvaka. Za tu profesionalnu ligu bit ćemo konkurentni i onim najjačim momčadi poput Barcelone i PSG-a. Možda ne financijski, ali igrački – rekao je Božidar Jović, direktor kluba PPD Zagreb.

Gadža među “plinarima”

Zagrebašima će biti nešto lakše u SEHA Gazprom ligi od većine klubova...

– Da, mi ne moramo igrati nacionalno prvenstvo jer se uključujemo tek kasnije. Motor, Tatran, Meškov, Veszprem, Tatabánya, svi oni igraju na tri kolosijeka. A mi ipak na dva. Imamo širinu, dogovorili smo dva nova igrača za sljedeću sezonu. Dolazi nam Ante Gadža iz Nexea te Slovenac Gašper Hrastnik, desni vanjski koji je igrao za Cimos, Maribor i Bukurešt – zaključio je Jović.

Ove sezone neće se igrati dvokružno u 22 kola. Igrat će se prvi put u dvije skupine po šest momčadi. S tim da u jednoj skupini neće biti dva kluba iz iste zemlje. To vrijedi za Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju i Mađarsku.

– Što reći za ligu u kojoj igraju dva zadnja finalista Lige prvaka, Vardar i Veszprem. Svi klubovi koji igraju u SEHA ligi dodatno su ojačali. Mi smo doveli pet novih igrača, ali najviše će nam nedostajati Butorac, koji je po meni bio jedan od boljih ljevaka u ligi. Bit će puno zanimljivijih utakmica i, ono što je bitno, trebat će se jako namučiti pobijediti bilo koga u gostima, pa čak jednu Metaloplastiku u Šapcu ili Kineze u Zagrebu – rekao je Slavko Goluža, trener Tatrana.

>>> Pogledajte kako se vesele hrvatski rukometaši