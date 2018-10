Najiščekivanija borba godine uživo od 4 sata: Poznato koliko će borci zaraditi

Pred nama je UFC 229 u Las Vegasu i najiščekivanija borba godine, ona izneđu Conora McGregora i Habiba Nurmagomedova u lakoj kategoriji.

Riječ o dvoboju bivšeg prvaka koji se vraća u oktagon nakon nakon gotovo dvije godine, te sadašnjem vlasniku pojasa, Dagestancu koji nije izgubio nijednu rundu u karijeri u 26 borbi.

Poznato je i da će Irac zaraditi više, oko tri milijuna dolara, dok je Nurmagomedov u džep spremiti milijun manje.

The FINAL faceoff!



🇷🇺 @TeamKhabib vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA



SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229 pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp