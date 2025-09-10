Najbolji mladi sportaši su Splićani - tekvondašica Matić i jedriličar Tafra

Na dan rođendana Hrvatskog olimpijskog odbora (a ovo je bio 34.) održana je tradicionalna svečanost dodjele nagrada Dražen Petrović. A nju su, iz prigodnu Draženovu statutu, primili najperspektivniji mladi hrvatski sportaš - što u pojedinačnim a što u ekipnim sportovima. A svima njima, iz prvog reda, pljeskali su velikani hrvatskog sporta poput olimpijskih pobjednika kao što su Barbara Matić, Martin Sinković, Dubravko Šimenc, Vlado Šola a tu je bio i Zoran Primorac, hrvatski rekorder po broju nastupa (7) na Olimpijskim igrama. A pozdraviti nove nade hrvatskog sporta došla je i Branka Batinić, nekad vrsna stolnotenisačica.

- To su vaši prethodnici, oni koji su pronijeli slavu hrvatskog sporta. Želim vam da vam vaše karijere napreduju i da se vidimo u prvim redovima ovakve svečanosti kada neki novi naraštaji dođu na vaše mjesto - kazao je Zlatko Mateša, predsjednik HOO-a, koji je istaknuo:

- Zahvaljujući Vladi i Ministarstvu turizma i sporta mi u našim razvojnim programima imamo 685 mladih sportaša, osam muških plus 13 ženskih ekipa..

Prvoprozvani talent dolazi iz sporta koji nije olimpijski a htjelo se da i takvi sportovi imaju svoje predstavnike u ovakvim prigodama. A Luka Jakovina, drugoplasirani svjetski kuglaš do 15 godina i prvak svijeta u paru, u istoj dobnoj kategoriji, po primanju ove nagrade raspametio se od sreće.

- Ja vam ne mogu opisati osjećaj sreće koji imam. Kuglanje nije popularan sport, i zato mi je drago što sam ovdje.

Ništa manje osjećaja sreće zračila nije niti tekvondašica Lorena Opačak, dobitnica nagrade najveća nada hrvatskog sporta u ženskoj konkurenciji. A ova 14-godišnjakinja osvojila je srebro na svjetskom kadetskom prvenstvu. No, nije članica zagrebačkog kluba Ion bila jedina tekvondašica jer je "glavnu nagradu", onu za najuspješniju sportašicu mlađih kategorija, odnijela 18-godišnja Magdalena Matić. A djevojka koja se diči naslovom svjetske juniorske prvakinje, a bila je druga i na mlađeseniorskom Prvenstvu Europe, već je i vrlo konkurentna seniorka koja će krajem listopada nastupiti na seniorskom Svjetskom prvenstvu.

Splitska maturantica došla je u pratnji mame Andrijane, tate Tomislava i mlađe sestre Andree (9) koja također trenira tekvondo. A po ideji klupskog tajnika Sandra Deaka, Magdalena je bila protagonist najemotivnijeg trenutka svečanosti. Naime, ona je Biserki Petrović, Draženovoj majci, uručila repliku zlatne olimpijske medalje Matee Jelić.

- Gospođa Biserka uvijek nama nešto daje jer nakon Matee Jelić, Paška Božića i Petre Uglešić, Matea je četvrta članica našeg kluba koja je osvojila ovu nagradu. I zato smo se potrudili da i mi njoj nešto poklonimo.

A to je dirnulo mamu Petrović koja je kazala:

- Dražen je običavao reći ako ne radiš ono čime se baviš kako spada nećeš imati svoje nasljednike. A Dražen je, izgleda, dobio nasljednike iz svih sportova i zato mi je srce puno.

A Dražena se u svojoj zahvali, u ime cijele momčadi, spominjao i Jakov Ćosić, vratar juniorske reprezentacije koja je bila prvakom Europe ali i treća na Svjetskom prvenstvu reprezentacija do 20 godina.

- Od malena nas se učilo da je Dražen postao jedan od najboljih svjetskih košarkaša zahvaljujući radu, disciplini i borbenosti.

Kad smo već kod ekipa, recimo i da je najuspješnija ekipa mlađih dobnih kategorija kadetska rukometna reprezentacija (U-17), koja je osvojila europsko srebro. A Antea Jerković (najbolji srednji vanjski) i suigračice čine prvu hrvatsku žensku selekciju koja je igrala finale Prvenstva Europe.

U konkurenciji nauspješnijih sportski parova, štafeta ili posada mlađih dobnih kategorija, pobijedio je muški osmerac koji je na juniorskom Prvenstvu Europe osvojio srebro. A tu posadu čini osam momaka iz šibenske Krke, zadarskog Jadrana, splitskog Gusara te zagrebačkih klubova Croatije i Trešnjevke. No, svima njima, s mjesta kormilarke, "zapovijedala" je 16-godišnja šibenska srednjoškolka Marijeta Slugan.

- Ta finalna utrka bila je tim napetija jer nam nije radio mikrofon. Zbog toga sam se morala derati iz sveg glasa i uspjeli smo. Moja najveća želja je da ovaj osmerac ostane na okupu no to će ovisiti o dečkima i njihovim planovima – kazala je simpatična Marijeta.

A simpatičan mladi čovjek je i jedriličar Josip Tafra, najuspješniji sportaš mlađih dobnih kategorija. A juniorskog doprvaka svijeta u klasi ILCA 6, i U-21 prvaka Europe u istoj klasi, pitali smo je li on nasljednik naših najtrofejnijih jedriličara Stipanovića i Fantele.

- Nisam u to siguran jer oni su olimpijski medaljaši što postigne jako malo sportaša kazao je 18-godišnji Josip koji je upisao Pomorski fakultet.

- Moj cilj je biti što uspješniji jedriličar i to u olimpijskoj klasi ILCA 7.

I Josipu Paviću, svojedobno vaterpolskom olimpijskom pobjedniku a danas državnom tajniku u resornom ministarstvu, zacijelo je bilo drago družiti se s mladim i ambicioznim ljudima. A on im je poručio:

- Vi ste na početku svog puta i najkritičniji dio vaših karijera tek slijedi no sama prisutnost ovih olimpijskih pobjednika vrsta je priznanja vama. Malo je tih sportaša kojima je dovoljno spomenuti samo ime kao što su Dražen, Goran, Janica, Ivica, Luka a ja se nadam da će i netko od vas dosegnuti takvo što.