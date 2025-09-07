Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U OSMINI FINALA

Veočić uspješno otvorio Svjetsko prvenstvo. Čeka ga okršaj s američkim boksačem

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.09.2025.
u 17:00

Drugi hrvatski predstavnik koji je nastupio u nedjelju Ivica Arbanas izgubio je svoj meč 1. kola u kategoriji do 55 kilograma prekidom

Hrvatski boksač, aktualni europski prvak u kategoriji do 80 kilograma, Gabrijel Veočić plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva u Liverpoolu nakon što je u susretu 1. kola podijeljenom odlukom sudaca sa 4-1 svladao Noela Pacheca iz Dominikanske Republike.

Sljedeći suparnik 24-godišnjeg Brođanina bit će Amerikanac Robby Gonzalez koji je u 1. kolu sa 3-2 svladao Kubanca Jorgea Manuela Sota. Taj dvoboj bit će na programu u utorak.

Drugi hrvatski predstavnik koji je nastupio u nedjelju Ivica Arbanas izgubio je svoj meč 1. kola u kategoriji do 55 kilograma prekidom nakon 2:16 minuta u prvoj rundi od Nizozemca Kiana Terwinta.

FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu
1/34
Ključne riječi
Gabrijel Veočić Boks Borilački sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Matej Batinić- Andres Ramos
Video sadržaj
14
OBJAVA NA FACEBOOKU

Filipović o skandalu u Areni: Moj sin je dobio bocom u glavu, staklo od naočala moglo mu se zabiti u oči!

- Voda iz boce nas je sve poprskala, i mene i Stipu i ljude oko nas, ja se okrenem, sin u šoku od udarca a djevojci curi krv iz usta. To se srećom završilo s malo krvi i hematomima a moglo je puno gore.Da mu se staklo od naočala zabije u oči.Strašno. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila bocu to što sam joj rekao, nema smisla da ponavljam a i nije pristojno.

Učitaj još