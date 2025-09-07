Veočić uspješno otvorio Svjetsko prvenstvo. Čeka ga okršaj s američkim boksačem

Hrvatski boksač, aktualni europski prvak u kategoriji do 80 kilograma, Gabrijel Veočić plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva u Liverpoolu nakon što je u susretu 1. kola podijeljenom odlukom sudaca sa 4-1 svladao Noela Pacheca iz Dominikanske Republike.
Sljedeći suparnik 24-godišnjeg Brođanina bit će Amerikanac Robby Gonzalez koji je u 1. kolu sa 3-2 svladao Kubanca Jorgea Manuela Sota. Taj dvoboj bit će na programu u utorak.
Drugi hrvatski predstavnik koji je nastupio u nedjelju Ivica Arbanas izgubio je svoj meč 1. kola u kategoriji do 55 kilograma prekidom nakon 2:16 minuta u prvoj rundi od Nizozemca Kiana Terwinta.FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
