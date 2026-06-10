Konji vrijedni milijune eura i najbolji europski jahači stižu u Zagreb

Hrvatski konjički savez uspješno nastavlja ostvarivati svoje najvažnije ciljeve – pružati potporu organizatorima nacionalnih natjecanja i podršku vrhunskim sportašima na međunarodnoj sceni. Važna vijest za hrvatski konjički sport je povratak velikog međunarodnog natjecanja u Zagreb – Svjetskog kupa u preponskom jahanju, koji će se održati od 11. do 14. lipnja na Zagrebačkom hipodromu, a čija je organizacija povjerena Zagrebačkom konjičkom savezu.

U sklopu Lipanjskog turnira na Zagrebačkom hipodromu održat će se međunarodno natjecanje iz serije FEI World Cup pod okriljem Međunarodne konjičke federacije (FEI). Ovim važnim sportskim događajem Zagreb se ponovno upisuje u kalendar natjecanja najvišeg međunarodnog ranga, a tijekom četiri dana ugostit će više od 250 natjecateljskih parova iz petnaestak zemalja.

- Zagrebački konjički savez, na čelu s predsjednikom Damirom Djelmićem, uložio je iznimne napore u pripremu ovog vrhunskog konjičkog natjecanja te potvrdio spremnost i sposobnost naših organizatora za realizaciju zahtjevnih međunarodnih turnira. Raduje nas dolazak brojnih stranih natjecatelja, ali ponajviše će nas razveseliti dobar plasman domaćih jahača, kojem se s razlogom nadamo“, rekla je predsjednica Hrvatskog konjičkog saveza Zdravka Poljaković Skurić.

Lipanjski turnir ove godine slavi svoje 70. izdanje i smatra se drugim najstarijim sportskim natjecanjem u Hrvatskoj, odmah nakon Memorijala Borisa Hanžekovića. Osim što čuva tradiciju i okuplja vrhunske domaće i međunarodne sportaše, Lipanjski turnir promiče konjički sport i kulturu jahanja te potiče razvoj mladih jahača.

Natjecateljski program obuhvaća niz međunarodnih utakmica različitih kategorija, a središnji sportski događaj bit će Grand Prix utakmica za Pehar Grada Zagreba, koja će se održati u nedjelju, 14. lipnja. Utakmica visine 155 centimetara predstavlja vrhunac sportskog programa i posljednji izazov za najbolje natjecateljske parove turnira. Nakon četiri dana nadmetanja upravo će taj parkur dati odgovor na pitanje tko Zagreb napušta kao pobjednik FEI World Cupa.

Kamioni s konjima već pristižu na Zagrebački hipodrom, u štalama se pripremaju posljednji boksovi, veterinarski timovi obavljaju završne preglede, a na glavnom se jahalištu dovršava parkur koji će tijekom naredna četiri dana predstavljati izazov nekim od najiskusnijih jahača međunarodne scene.

Ove godine u Zagreb stižu natjecatelji iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Švicarske, Italije, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Češke, Rumunjske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Među njima su i neka od prepoznatljivih imena europske scene poput švicarskog jahača Jean-Mauricea Brahiera, njemačkih predstavnika Jürgena Mayera i Felixa Ewalda, talijanskog natjecatelja Filippa Sertorija, mađarskog predstavnika Gábora Szabóa mlađeg te predstavnice Ujedinjenih Arapskih Emirata Mariam Salem Ahmed Al Kaabi.

Za dio natjecatelja Zagreb je mnogo više od još jedne postaje u kalendaru. Svaki osvojeni bod može imati važnu ulogu u nastavku sezone i borbi za nastupe na najvećim međunarodnim natjecanjima, uključujući i Svjetsko prvenstvo u Aachenu, mjestu koje mnogi smatraju neslužbenom prijestolnicom svjetskog konjičkog sporta.

Upravo zato konkurencija koja stiže na Hipodrom ne dolazi samo odraditi još jedan turnir – dolazi po rezultat. Dodatnu težinu natjecanju daje činjenica da će pred zagrebačkom publikom nastupiti vrhunski sportski konji, među kojima su i grla čija se vrijednost na međunarodnom tržištu mjeri stotinama tisuća eura, a kod najuspješnijih i milijunskim iznosima.

Iako će publika vidjeti tek nekoliko minuta nastupa svakog natjecateljskog para, iza svakog ulaska u parkur stoje godine rada, treninga i ulaganja. Upravo zato FEI World Cup Zagreb nije samo još jedno sportsko natjecanje, već događaj koji na jednom mjestu okuplja vrhunske sportaše, konje, trenere, vlasnike i stručnjake iz cijele Europe.

Zagrebački konjički savez uz sportski program priprema i bogat popratni sadržaj koji će oduševiti posjetitelje, osobito djecu, koja će moći uživati u predstavama, tematskom parku, jahanju, druženju s vatrogascima i brojnim drugim sadržajima. Neće izostati ni bogata gastronomska ponuda, a ulaz je tijekom sva četiri dana besplatan.

Fokus Hrvatskog konjičkog saveza ostaje na razvoju mladih sportaša, unapređenju infrastrukture, širenju edukacijskih programa za jahače i trenere te jačanju međunarodne suradnje. Savez će nastaviti ulagati u kvalitetu, sigurnost i vidljivost konjičkog sporta s ciljem daljnjeg rasta i novih sportskih uspjeha.

Jedan od važnih projekata koje HKS provodi ove godine jest izrada osam novih specijaliziranih prepona s ciljem reaktivacije jedne od najzahtjevnijih konjičkih disciplina – višeboja. Povratak ove atraktivne discipline rezultat je prije svega želje natjecatelja, ali i podrške Međunarodne konjičke federacije, koja će kroz program solidarnosti osigurati edukacijsku i stručnu pomoć.

Prepone će u početnoj fazi biti postavljene na Zagrebačkom hipodromu, čime će taj sportski objekt dobiti novu dimenziju i dodatni značaj kao jedina lokacija u Hrvatskoj za održavanje natjecanja u višeboju, disciplini koja objedinjuje dresurno, preponsko i terensko jahanje.

Osim što će biti izrađene prema najstrožim međunarodnim kriterijima, koji jamče sigurnost jahača i konja na natjecanjima, nove prepone bit će i atraktivan promotivni prostor za potencijalne sponzore, dodatno povećavajući vidljivost ove zahtjevne i atraktivne konjičke discipline.