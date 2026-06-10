Zagreb ponovno u znaku brzine: Kreće 52. Delta Rally na stazama WRC-a

Tradicija duga više od pola stoljeća nastavlja se i ove godine, od 12. do 14. lipnja u Zagrebu i okolici vozit će se 52. Zagreb Delta Rally, najstariji rally u Hrvatskoj. Ukupno 35 posada iz 6 država jurit će asfaltom na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske

županije, svečani start i cilj održat će se na Europskom trgu u našoj metropoli, a majstore brzine moći ćete gledati na području Svetog Ivana Zeline, Dugog Sela i Samobora. Na programu je čak 14 brzinskih ispita ukupne dužine 151 kilometar, Zagreb Delta Rally vozi se na atraktivnim cestama i lokacijama na kojima se dijelom vozi WRC Croatia Rally, jedna od stanica Svjetskog prvenstva u rallyu.

- Čuvamo tradiciju najstarijeg rallya u Hrvatskoj, na to smo ponosni, a ove godine očekujemo zanimljivu borbu na cestama koje nude spektakl za sve ljubitelje automobilizma. Apsolutni prioritet nam je sigurnost, kako gledatelja tako i sudionika, pa molimo sve koji će doći pogledati Zagreb Delta Rally da se pridržavaju detaljnih uputa na svakoj dionici. Svečani start je na Europskom trgu u petak, vjerujem da će Zagrepčani i naši gosti doći izbliza pogledati sve automobile koji voze Delta Rally. Mnogo je atraktivnih lokacija i brzih staza, od Laza Bistričkog preko Martin brega u Dugom Selu do Smerovišća i Drežnika Podokićkog u okolici Samobora“ poručio je direktor 52. ZDR-a Zlatko Grotić.

Posade već pristižu u Zagreb, središnje mjesto okupljanja je veliki parking sa zapadne strane stadiona Maksimir gdje će svi zainteresirani od petka 12. lipnja moći pogledati atraktivne rally jurilice. Prvi favorit Zagreb Delta Rallya je mladi Talijan Matteo Bernini koji je prošle godine bio drugi u ukupnom poretku. Svoje umijeće pokazat će vozači iz Turske, Mađarske, Njemačke, Italije i

Rumunjske, uz domaće uzdanice poput legendarnog Nenada Lončarića.

- Bit će jako zanimljivo ako bude kiše, što nije isključeno, a to do daje posebnu draž rallyu koji je perjanica autosporta. Vozit će se po nekim cestama koje su dio utraka svjetskog prvenstva odnosno WRC Croatia Rallya, naročito oko Samobora gdje mi vozimo već godinama. Očekuje nas dobra zabava, dosta je ljudi uključeno u organizaciju Delta Rallya, potrudit ćemo se da održimo tradiciju najstarijeg rally natjecanja u Hrvatskoj“ dodao je predsjednik AK Delta Marko Cvitković.

Svečani start održat će se na Europskom trgu u Zagrebu u petak 12. lipnja u 19 sati, u subotu se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora.

Zagreb Delta Rally dio je serije natjecanja Europskog Rally trofeja, a bodovat će se Prvenstvo Hrvatske te Otvoreno prvenstvo Zagreba. Uzbuđenja neće manjkati, a svečano proglašenje pobjednika održat će se u nedjelju 14. lipnja iza 17 sati na Europskom trgu u Zagrebu

Program - petak, 12.lipanj: Otvaranje servisne zone stadion Maksimir (8 sati), Shakedown Laz Bistrički (od 13 do 16 sati), svečani start, Europski trg u Zagrebu (19)

subota 13.lipanj: Dva kruga po tri brzinska ispita na dionicama: Omamno – Donje Orešje, Moravče – Laz Bistrički, Laz Bistrički – Planina Gornja (od 10 do 16 sati), dva brzinska ispita na dionici Prozorje – Dugo Selo (18.30 do 20 sati)

nedjelja 14.lipanj: Dva kruga po tri brzinska ispita na dionicama režnik Podokićki – Kladje, Smerovišće – Grdanjci, Stojdraga – Budinjak (od 9 do 16 sati; sečanost proglašenja pobjednika, Europski trg u Zagrebu (17.30)