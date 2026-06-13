Primorac: Nastave li se političke stranke miješati u izborni proces u HOO-u, MOO bi nas mogao suspendirati

U prilično nemirno vrijeme kampanje za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, jedan od kandidata sazvao je interventnu press konferenciju. A prof. dr. scr. Dragan Primorac odlučio je obratiti se javnosti, kaže, u samoobrani jer ovih dana su na njega prljavo krenule čak i neke političke stranke sa svojim saborskim zastupnicima.

A takav angažman članova parlamenta, odnosno zakonodavne vlasti, nešto je protivno regulama Olimpijske povelje, barem tako tvrdi profesor Primora koji je u Zagrebuizašao pred medije prije no što će odjuriti u Dubrovnik, na kongres nobelovaca.

- Svjesni smo da se ovih dana u medijima događa nešto što se nikad nije događalo otkako je Hrvatska samostalna a to su politički pritisci i uplitanje u aktivni postupak izbora predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. A u Olimpijskoj povelji vrlo jasno stoji i to je jedan od prioriteta da bio kakvih aktivnosti politike u radu nacionalnih olimpijskih odbora ne smije biti. A da ne govorim koliko to problematično može biti tijekom izbora.

Naveo je Primorac i par primjera kako bi sve moglo završiti prilično nepovoljno za Hrvatski olimpijski odbor.

- Zbog uplitanja u sustav izbora za članove nacionalnog olimpijskog odbora, Međunarodni olimpijski odbor suspendirao je Indiju u razdoblju od 2012. do 2014. godine pa su Indijci 2014. u Sočiju morali nastupati pod neutralnom zastavom. Zbog istih razloga suspendiran je i Kuvajt čiji su sportaši u Riju 2016. morali nastupati pod neutralnom zastavom. A vjerujem da u hrvatskoj državi ne postoji osoba niti politička opcija koja bi htjela vidjeti da se našim sportašima zabrani nastupanje na međunarodnim natjecanjima uz nacionalna obilježja. I zato pozivam sve političke opcije koje su se uključivale u ove izbore da o tome tko će biti predsjednik HOO-a odlučuju sportaši i djelatnici nacionalnih sportskih saveza jer su jedino oni za to Statutom i ovlašteni.

Upitan koje političke opcije prepoznaje da se bave uplitanjem u ove izbore, Primorac je kazao pomalo uvijeno.

- Dovoljno vam je otvoriti novine od posljednjih dana i dobit ćete ime svake političke opcije i pojedinaca koji su to izgovorili možda u trenutku nepažnje. I zato im šaljem poruku sportaša koji kažu da će oni sami izabrati svoje vodstvo.

Da se ne bismo igrali skrivača, da ne biste morali listati dnevni tisak i tražiti ovo na portalima, jasno je koje su političke snage u diskreditaciji kandidata Primorca bile najaktivniji. Prije svih to je bio Most sa svojim saborskim zastupnicima a na njega su se naslonili i SDP pa i Možemo. Zanimalo nas je, što misli Primorac, da li oni to čine da bi podržali njegova protukandidata Varvodića ili možda da bi, u vrijeme kada je kritizirati sport i način na koji ga se vodi prilično popularno, priskrbili sebi koji politički bod?

- S obzirom na to da je to uspjelo iziritirati sportaše pa tako i olimpijce, poruka je samo jedna: "Bez obzira na to što vi radili, morate znati da će predsjednika birati sportaši". Jer nitko ne želi to da hrvatski sport snađe sudbina Indije ili Kuvajta, da Međunarodni olimpijski odbor mora donositi odluku koja će trajno naštetiti hrvatskom sportu. Dogodi li se to, ne znam kako ćete hodati hrvatskim ulicama ako vaša djela budu rezultirala štetom po hrvatski sport.