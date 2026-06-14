VIDEO Sučić: Bellingham je strašan igrač i iznenadilo bi me ako ne bude u prvih 11 Engleske

S nestrpljenjem očekujemo prvi nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Ostalo je još samo tri dana do utakmice s Engleskom, a momčad Zlatka Dalića priprema se u svojoj bazi u Alexandriji. Na današnjoj press konferenciji za medije sudjelovao je dvojac iz Real Sociedada, Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car.

- Ta jedna sezona je iza mene, ali mi nije ostala u najboljem sjećanju jer smo ispali iz lige i jer nisam igrao koliko sam htio. Ipak, bilo je to lijepo iskustvo, osjetio sam engleski nogomet, stadione i atmosferu. Spreman sam za Englesku - rekao je Ćaleta-Car u danima u Southamptonu.

- Bellingham? On je jedan od najboljih veznjaka na svijetu i začudilo bi me da ne bude u prvih 11. Igrao sam protiv njega, strašan veznjak - izjavio je Sučić.

- Suigrači su puno toga rekli. Najvažnije je sve što smo dosad radili na pripremama provedemo na terenu, da pokušamo staviti na teren svake izbornikove zamisli. Momčad je spremna, čeka nas teška utakmica. Ne smijemo im dati previše prostora, imaju dobre individualce koji sve mogu riješiti jednim potezom. Ali mi smo spremni i čekamo prvu utakmicu - rekao je Ćaleta-Car.

- Bit će teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači. Trebat ćemo biti dosta kompaktni. Bit će fazi kad će biti teško, trebamo se svi kao momčad boriti do 90. minute. Da izvučemo pozitivan rezultat - kazao je Luka Sučić recept za tri lava.

- Bitno je da se doživi atmosfera u krugu reprezentacije. Nisam imao minutažu u Katru, ali doživljaj je biti tamo, u krugu 26 igrača. Sad ću imati drugu ulogu. Očekivanja su drugačija, tad sam bio najmlađi, a sad jedan od najmlađih. Imamo dobar mix starijih i mlađih igrača, stariji nam pomažu - rekao je Sučić.

- Iskustvo s velikih natjecanja je jako važno. Svi uglavnom imamo iskustva velikih natjecanja, europska i svjetska prvenstva, Liga nacija. Znamo da neće biti lako, ali to nam je izazov - kazao je Ćaleta-Car.