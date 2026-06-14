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PADAJU REKORDI

Curacao doživio katastrofu kao Brazil 2014. godine, a Njemačka se upisala u povijest SP-a

FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany v Curacao
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 22:43

Kad je Felix Nmecha u 6. minuti doveo Nijemce u vodstvo, već su se počele gledati statistike o rekordnim pobjedama na svjetskim prvenstvima. No, unatoč brzom 'nokdaunu', momčadi pod vodstvom 78-godišnjeg Dicka Advocaata moral nije bio narušen. Takav stav im se isplatio u 21. minuti, kad su šokirali sve koji su u tom trenutku gladali utakmicu, uključujući i svoje navijače

Nogometaši Njemačke opravdali su status velikih favorita pobijedivši reprezentaciju Curacaa s uvjerljivih 7-1 (3-1) u prvoj utakmici skupine E na Svjetskom prvenstvu, koja je u nedjelju odigrana u Houstonu. Sudar nogometnih "Davida i Golijata" nije mogao završiti drugačije, bez obzira što je reprezentacija najmanje države na svijetu koja je izborila nastup na svjetskim prvenstvima pobrala simpatije svih i malo više od pola sata bila u rezultatskoj ravnoteži s četverostrukim svjetskim prvacima te jednim od favorita za trofej i na ovom turniru.

Kad je Felix Nmecha u 6. minuti doveo Nijemce u vodstvo, već su se počele gledati statistike o rekordnim pobjedama na svjetskim prvenstvima. No, unatoč brzom 'nokdaunu', momčadi pod vodstvom 78-godišnjeg Dicka Advocaata moral nije bio narušen. Takav stav im se isplatio u 21. minuti, kad su šokirali sve koji su u tom trenutku gladali utakmicu, uključujući i svoje navijače.

U prvom pravom napadu lopta je došla do Livana Comenencije koji je s ruba kaznenog prostora okušao svoj udarac. Lopta je prošla kroz noge njemačkog braniča, malo promijenila smjer i preko Manuel Neuera, koji se već bio bacio prema desnom kutu svog gola, završila u mreži.

Nijemci su se morali dosta truditi ne bi li ponovno došli do prednosti, a to se dogodilo u 38. minuti. Prvi ubačaj koji je ušao na bližu vratnicu, završio je na glavi Nice Schlotterbecka, a pouzdani branič je preusmjerio loptu u mrežu i postigao svoj premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. 

Za mir u njemačkoj svlačionici na samom kraju prvog poluvremena pobrinuo se Kai Havertz, nakon što je Riechedly Bazoer bio je neoprezan i srušio Felixa Nmechu u kaznenom prostoru. Marokanski sudac je bez ustručavanja pokazao na bijelu točku, a Havertz je mirno realizirao kazneni udarac za 3-1.

Otvaranje drugog poluvremena nije moglo biti bolje za Nijemce. Sjajan je pogodak u 47. minuti postigao Jamal Musiala. Dobio je okomitu loptu od Joshue Kimmicha na desnoj strani kaznenog prostora i iz prvog dodira pucao precizno, poslavši loptu desnom nogom u suprotnu malu mrežu, tako da je i vratar Room bio iznenađen.

Nakon toga je uslijedilo mirnije razdoblje pa nova njemačka oluja od 68. do 88. minute, kad su u pravilnim razmacima od po deset minuta izabranici Juliana Nagelsmanna postigli još tri gola. Za peti se pobrinu Nathaniel Brown, kojem je asistirao Deniz Undav. U 78. minuti je Undav postao strijelac, a drugi put je asistent bio Kimmic. Konačnih 7-1, rezultat kojim su Nijemci 2014. u Brazilu šokirali domaću reprezentaciju i navijače na putu prema svom posljednjem naslovu svjetskog prvaka, postavio je u 88. minuti Kai Havertz svojim drugim pogotkom na utakmici, a drugu je asistenciju upisao Undav.

Pogotkom broj 239 Nijemci su srušili Brazilce (zabili su 237 golova) i preuzeli prvo mjesto na vječnoj ljestvici strijelaca najvećeg nogometnog natjecanja na svijetu.

U drugoj utakmici skupine E od 1.00 sat iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu, u Philadelphiji će se sastati reprezentacije Obale Bjelokosti i Ekvadora.

NJEMAČKA - CURACAO 7-1 (3-1)

Houston. Stadion NRG. Gledatelja: 68.021. Sudac: Jalal Jayed (Maroko).

STRIJELCI: 1-0 Felix Nmecha (6), 1-1 Livano Comenencia (21), 2-1 Nico Schlotterbeck (38), 3-1 Kai Havertz (45+5-11m), 4-1 Jamal Musiala (47), 5-1 Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78), 7-1 Kai Havertz (88)

ŽUTI KARTONI: -

CRVENI KARTONI: -

NJEMAČKA: Neuer - Kimmich (od 83. Anton), Tah (od 73. Ruediger), Schlotterbeck, Brown (od 73. Raum) - Nmecha, Pavlović (od 73. Goretzka) - Sane, Musiala (od 64. Undav), Wirtz - Havertz.

CURACAO: Room - Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville - Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Chong (od 83. Kastaneer) - Locadia (od 64. Margaritha), Hansen (od 46. Antonisse)

Hrvatski navijači u SAD-u - Marino iz Zadra i Marin iz Splita
Ključne riječi
nogomet Njemačka SP 2026.

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