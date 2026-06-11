Plivački spektakl u Zagrebu: Zlatni medvjed slavi 40 godina uz olimpijske finaliste i svjetske zvijezde.

Zagreb će 20. i 21. lipnja ponovno postati središte europskog plivanja. Na bazenu Svetice održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, najpoznatije i najuglednije hrvatsko plivačko natjecanje koje već četiri desetljeća okuplja vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. Ulaz na bazen Svetice i Zlatni medvjed je besplatan.

Posebnu težinu ovogodišnjem izdanju daje činjenica da ga organizira Plivački klub Medveščak, koji istodobno obilježava velikih 80 godina djelovanja. Dvije velike obljetnice spojit će se tako u jedinstvenom sportskom događaju koji će na Svetice dovesti olimpijske finaliste, osvajače medalja sa svjetskih i europskih prvenstava, nacionalne reprezentacije i najbolje hrvatske plivače.

Zlatni medvjed započeo je 1986. godine kao probno natjecanje za Univerzijadu, a tijekom četiri desetljeća prerastao je u jedno od najuglednijih plivačkih natjecanja u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnje izdanje donosi možda i najjaču konkurenciju posljednjih godina. U Zagreb dolaze mađarske plivačke zvijezde Németh Nándor i Benedek Kovács, olimpijski finalisti te osvajači medalja sa svjetskih i europskih prvenstava. Posebnu pozornost privlači i dolazak Egipćanina Abdel Rahala Al-Rabija, afričkog rekordera i jednog od najboljih svjetskih sprintera na 50 metara leptir, finalist svjetskih prvenstava te pobjednik svjetskog kupa.

Uz njih, nastup su najavili članovi seniorskih reprezentacija Slovenije i Srbije, slovenska juniorska reprezentacija u punom sastavu, kao i plivači iz Poljske, Mađarske, Egipta, Austrije, Švicarske i brojnih drugih zemalja, što ovogodišnji Zlatni medvjed svrstava među najjača međunarodna plivačka natjecanja u regiji.

- Ove godine na Zlatnom medvjedu očekujemo vrlo dobru konkurenciju, kao i svake godine, ali mislim da ćemo dodatno podići razinu natjecanja jer smo uspjeli dovesti neke vrhunske plivače. Natjecanje je odlično pozicionirano u kalendaru World Aquaticsa i mnogi će ga iskoristiti za ostvarivanje normi za Europsko prvenstvo.

Konkurencija će biti iznimno jaka, osobito kada tome pridodamo naše plivače iz Medveščaka i hrvatske reprezentativce koji će ovdje tražiti potvrdu forme prije velikih natjecanja“, rekao je glavni trener PK Medveščak Domagoj Zajec.

Naravno, u središtu pozornosti bit će i hrvatski reprezentativci predvođeni članovima PK Medveščak Nikolom Miljenićem i Lukom Cvetkom, osvajačima medalja na europskoj sceni i predvodnicima nove generacije hrvatskog plivanja. Za mnoge od njih Zlatni medvjed bit će posljednja velika provjera forme prije Europskog prvenstva, ali i prilika za ostvarivanje normi za najveća međunarodna natjecanja.

Posebnu vezu s natjecanjem ima upravo Nikola Miljenić, jedan od najboljih hrvatskih plivača današnjice, koji je na Zlatnom medvjedu odrastao i kasnije ostvario jedan od najvažnijih trenutaka svoje karijere.

- Zlatni medvjed mi znači jako puno jer sam dijete Zlatnog medvjeda. Sjećam se dana kada sam kao sedmogodišnjak pomagao na natjecanju, nosio košare i skupljao autograme starijih plivača. Petnaestak godina kasnije upravo sam na tom istom mitingu isplivao olimpijsku normu za svoje prve Olimpijske igre. Zato mi je ovo natjecanje posebno emotivno. Drago mi je da Hrvatska ima ovako jak međunarodni miting jer nam omogućuje da se uoči velikih natjecanja usporedimo s vrhunskim europskim plivačima i vidimo gdje se nalazimo u odnosu na konkurenciju - rekao je Miljenić.

Njegov klupski kolega Luka Cvetko, osvajač europske medalje, ističe kako će natjecanje biti važan pokazatelj forme uoči najvećih izazova sezone.

- Ovo natjecanje poslužit će nam kao svojevrstan kontrolni pokazatelj forme pred Europsko prvenstvo koje nas očekuje u kolovozu. Lijepo je nastupiti pred domaćom publikom, na svom bazenu, i braniti boje svog kluba. Uvijek je dobra atmosfera, nadamo se jakoj konkurenciji i vrhunskim utrkama - poručio je Cvetko.

Predsjednik PK Medveščak Marin Bonačić naglašava kako je riječ o jubileju koji nadilazi sport.

- Mislim da je za hrvatsko plivanje iznimno važno imati ovakav miting jer pruža priliku domaćim plivačima da se natječu s najboljim svjetskim sportašima, usporede svoju razinu i steknu dragocjeno iskustvo. Ove godine obilježavamo 40 godina Zlatnog medvjeda i 80 godina djelovanja Medveščaka, zbog čega smo željeli dodatno podići kvalitetu natjecanja i ovu važnu obljetnicu proslaviti na najvišoj mogućoj razini - istaknuo je Bonačić.

Više od 350 plivača, vrhunska međunarodna konkurencija, olimpijski finalisti, svjetski medaljaši i najbolje što hrvatsko plivanje trenutno ima. Sve to očekuje posjetitelje na bazenu Svetice tijekom dva dana plivačkog spektakla koji će još jednom potvrditi zašto je Zlatni medvjed već 40 godina zaštitni znak hrvatskog plivanja.