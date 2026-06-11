Velika sportska tragedija: Umro jedan od najvećih ikada, godinama skrivao tešku bolest od javnosti

Jedan od najboljih svjetskih oceanskih jedriličara Francuz Charlie Dalin, pobjednik Vendée Globea 2024./2025., preminuo je u dobi od 42 godine u Quimperu u srijedu navečer, nakon duge borbe s rakom, objavio je AFP.

Dalinse nešto više od dvije i pol godine borio s gastrointestinalnim stromalnim tumorom (GIST). Bez ikakvog javnog priznanja bolesti, uz odobrenje liječnika i odgovarajući tretman, bolestan je nastupio i pobijedio na svojoj posljednjoj velikoj utrci - Vendée Globeu 2024./2025., samostalne, neprekidne utrke oko svijeta bez ikakve pomoći.

Javno je otkrio svoju dijagnozu raka prošlog listopada u knjizi namijenjenoj pomaganju drugim pacijentima, osam mjeseci nakon pobjedničkog dolaska u Les Sables-d'Olonne pod veličanstvenim izlaskom sunca, postavivši novi rekord regate jer je solo oplovio svijet za 64 dana, 19 sati i 22 minute.

"Osim ogromnog jedriličara kojeg je javnost poznavala, pamtit ću čovjeka rijetkih strogih standarda, vođenog izvanrednom snagom volje i odlučnošću“, izjavio je François Gabart, pobjednik Vendée Globe 2021./2013., dugogodišnji prijatelj čije je brodogradilište u Concarneauu gradilo brodove za Dalina, lo kao brodogradilište za jedrilicu Dalina, inače rođenog u Le Havrea.

Otkad je objavio bolest, Dalin je stavio svoju jedriličarsku karijeru na čekanje kako bi provodio vrijeme sa suprugom i malim sinom, a istovremeno je sudjelovao u dizajnu budućeg broda za Macif tim, tim s kojim je ostvario većinu svojih brojnih pobjeda.

Sanjao je da će se jednog dana vratiti jedrenju.

"Nedostaju mi ​​utrke, startovi, ta euforija, to uzbuđenje", rekao je sredinom prosinca u Casino de Paris, primajući titulu "Jedriličar godine" uz ovacije publike, jednoglasnu odluku žirija, prvi put u povijesti tog trofeja.

Njegova dva sjajna trijumfa na Vendée Globeu - 2021./2022. Dalin je prvi prešao ciljnu liniju, prije nego što je reklasificiran kao drugi zahvaljujući vremenskom bonusu dodijeljenom Yannicku Bestavenu, koji je sudjelovao u akciji spašavanja - dovela su ga u središte pozornosti šire javnosti, daleko izvan granica Francuske.

Prestižne američke dnevne novine The Washington Post predstavile su ga na naslovnici prije nekoliko mjeseci, s naslovom koji je prikladan za njegovo inspirativno putovanje: "Ulazak u utrku života."

Dalin je u nešto više od petnaest godina karijere pobjeđivao na brojnim utrkama poput Fastneta (2021., 2023.), Transat Jacques Vabrea (2019.), Transat AG2R (2012.) i na mnogim drugim oceanskim utrkama.

Dvostruki francuski prvak u oceanskom jedrenju (2014., 2016.), također je završio na postolju u pet utrka Solitaire du Figaro, etapnoj utrci u kojoj je posebno uživao.

Iako bolestan, odlučio je nastaviti vjerovati u svoje snove:

"Bilo da se radi o Vendée Globe ili hodanju krugova po odjelu u bolnici, važno je imati cilj za napredak. I da brod plovi, makar i u pogrešnom smjeru“, rekao je za AFP.