Tomislav Pucar pobijedio Filipa Zeljka za drugo kolo zagrebačkog Contendeera

U zagrebačkoj Areni počeo je stolnotenski WTT Contendeer. U muškoj konkurenciji u drugom kolu gledat ćemo sam Pucara koji je prvom kolu svladao Zeljka s 3:2. Gaćina je izgubio od Nijemca Verdonschota (2:3), dok je Ban izgubio od Nijemca, Qiua (0:3). Kod žena sve tri naše predstavnce završile su sovj nastup.

Arapović je izgubila od Kineskinje Fan (1:3), Malobabić od Japanke Yokoi (0:3) a Rakovac od Zeng iz Singapura (2:3). Kod muških parova Gaćina i Ban pobijedili su Andrasa (Mađ) i Hoa (Hong Kong) s 3:0, dok su Benko i Hencl izgubili od Belgijanaca Allegra i Rassenfossea (1:3).

U ženskim parovima Rakovac, Arapović pobijedile su Kong i Lee (Hong Kong) s 3:2 dok su Malobabić i Pavlović izgubile od Koreanki Ryu i Kim (0:3). Kod mješovitih parova Ban i Arapović izgubili su od japaskog para Aida, Sato (1:3), a Petek i Pavlović od Panga i Zeng iz Singaplura (0:3).