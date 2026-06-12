Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Stolni tenis

Tomislav Pucar pobijedio Filipa Zeljka za drugo kolo zagrebačkog Contendeera

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
12.06.2026.
u 16:00

Arapović je izgubila od Kineskinje Fan (1:3), Malobabić od Japanke Yokoi (0:3) a Rakovac od Zeng iz Singapura (2:3). Kod muških parova Gaćina i Ban pobijedili su Andrasa (Mađ) i Hoa (Hong Kong) s 3:0, dok su Benko i Hencl izgubili od Belgijanaca Allegra i Rassenfossea (1:3)

U zagrebačkoj Areni počeo je stolnotenski WTT Contendeer. U muškoj konkurenciji u drugom kolu gledat ćemo sam Pucara koji je prvom kolu svladao Zeljka s 3:2. Gaćina je izgubio od Nijemca Verdonschota (2:3), dok je Ban izgubio od Nijemca, Qiua (0:3). Kod žena sve tri naše predstavnce završile su sovj nastup.

Arapović je izgubila od Kineskinje Fan (1:3), Malobabić od Japanke Yokoi (0:3) a Rakovac od Zeng iz Singapura (2:3). Kod muških parova Gaćina i Ban pobijedili su Andrasa (Mađ) i Hoa (Hong Kong) s 3:0, dok su Benko i Hencl izgubili od Belgijanaca Allegra i Rassenfossea (1:3).

U ženskim parovima Rakovac, Arapović pobijedile su Kong i Lee (Hong Kong) s 3:2 dok su Malobabić i Pavlović izgubile od Koreanki Ryu i Kim (0:3). Kod mješovitih parova Ban i Arapović izgubili su od japaskog para Aida, Sato (1:3), a Petek i Pavlović od Panga i Zeng iz Singaplura (0:3).

Južna Koreja nakon preokreta svladala Češku i krenula s tri boda
Ključne riječi
Zagreb Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!