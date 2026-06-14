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Potvrdili najvišu klasu

Umalo srušivši vlastiti svjetski rekord, s drugom najbržom utrkom u povijesti discipline, Sinkovići se vratili na postolje

Autor
Dražen Brajdić
14.06.2026.
u 11:40

Lijepo ih je za vidjeti. Sinkovići danas izgledaju sjajno, djeluju nezaustavljivo. To su najprizemljeniji sportaši koje možete sresti a trenutno možda i najpopularniji veslači u svijetu. Oni su najveći ambasadori svojeg sporta danas, govorili su komentatori World Rowinga prateći finalnu utrku dvojaca na pariće na Svjetskom kupu u Plovdivu

To mogu samo braća Sinković. Nakon što su prije samo dva tjedna na prvoj regati Svjetskog kupa u Sevilli osvojili 13. mjesto, danas su Sinkovići protutnjali finalom dvojaca na pariće. Ne samo da su na drugoj regati Svjetskog kupa održanoj u Plovdivu uvjerljivo pobijedili već su to ostvarili i s drugim najbržim vremenom u povijesti svoje discipline 6:00.97.

A Valent i Martin su vlasnici i najbržeg vremena, neslužbenog svjetskog rekorda, kojeg su ostvarili prije 12 godina na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu (5:59.72). Tada su postali prva posada u povijesti koja je probila granicu od šest minuta.

S obzirom na to da su sada 12 godina stariji ovaj put su išlo s energijom vrlo ekonomično. Naime, u polufinalu su svjesno prvo mjesto prepustili Kinezima koji pak nisu mogli pratiti njihovu završnicu u finalu. Stoga je Martin Sinković nakon polufinala kazao:

- Nismo se htjeli boriti s Kinezima za prvo mjesto, to ostavljamo za sutra.

Valent je pak dodao da će u finalu dati maksimum pa će vidjeti gdje su. I evo ih ponovo na vrhu, ispred Novozelanđana i Kineza. I premda ovu utrku nisu vozile posade koje su u Sevilli dominirale (Nizozemska, Belgija, Srbija) teško je za povjerovati da bi i oni mogli parirati ovako raspoloženim Hrvatima.

- Odlična utrka. Stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kada se iznenadimo u pozitivnom smislu. Išli smo čak i blizu svjetskog rekorda, ne mogu biti sretniji - kazao je Valent na kojeg se, u šaljivom tonu, nadovezao mlađi mu brat Martin:

- Ja nisam zadovoljan jer nismo srušili svjetski rekord no kako smo ga mi postigli neka bude ovako. Pokazali smo da smo tu, da još uvijek možemo dobro veslati i zbog toga mi je posebno drago.

A njihov povratak na postolje pozdravili su i televizijski komentatori World Rowinga (Svjetskog veslačkog saveza) koji su ovako zborili o najboljim hrvatskim veslačima.

- Lijepo ih je za vidjeti. Danas izgledaju sjajno, nezaustavljivo. To su najprizemljeniji sportaši a trenutačno možda i najpopularniji veslači u svijetu. Oni su najveći ambasadori svojeg sporta danas.

Lijepo je to bilo i za čuti nama koji pratimo njihovu karijeru u kojoj ih ovog ljeta čekaju Prvenstvo Europe (Varese) a potom i Svjetsko prvenstvo (Amsterdam) unutar samo mjesec dana. I zato će se sada, nakon kraćeg odmora, a preskočit će i regatu u Luzernu, povući na akumulacijsko jezero Peruću, svoju stalnu bazu, gdje će tesati formu za najveće ovogodišnje sportske ispite.
Ključne riječi
Nikola Bralić Svjetski kup braća Sinković Veslanje

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