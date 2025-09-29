Najbolji hrvatski odbojkaš u povijesti za VL: Veliko iskustvo za mene je ponovno biti u reprezentaciji

Igor Omrčen, zasigurno najbolji igrač kojeg je hrvatska odbojka ikada imala, prije nekoliko dana proslavio je 45. rođendan. Grande Igor, ne samo zbog svojih 208 centimetara, već i zbog impresivne 30-godišnje igračke karijere koja je lani okončana, u kojoj je promijenio samo sedam klubova u tri države i na dva kontinenta. Krenuo je u Kaštelima, nastavio u Italiji (Cuneo, Parma, Macerata) i Japanu (Hirošima i Nagoja), a na kraju se vratio kući, u Split. Kao igrač, trener-igrač, a sada i samo trener. Iako bi mogao još uvijek na teren, pitanje je hoće li ga mreža ponovno povući…

Odlična suradnja s Perisom

Igor kao trener ogroman je dobitak za hrvatsku odbojku. Svjesni su toga i u Hrvatskom odbojkaškom savezu, kada mu je ponuđeno mjesto prvog asistenta u seniorskoj reprezentaciji, a kao logičan slijed toga i trenera juniora. Ovo ljeto za njega, kao i za cijelu našu odbojku, mušku i žensku, bilo je dugo i naporno. Nešto na što je on itekako navikao. Pred skorašnji početak klupske sezone, gdje kreće s mladim igračima u Splitu kroz Prvu ligu ponovno izboriti Superligu, rekao je ponešto i o ljetnim aktivnostima u A selekciji:

- Veliko je to bilo iskustvo za mene, ovoga puta biti u stručnom stožeru reprezentacije, a ne više kao igrač. Imam veliku volju i želju prenijeti svoje znanje na mlade, ali kao i za sve drugo, i za trenerski posao potrebno je iskustvo, nije to isto kao kada si igrač. Imao sam odličnu suradnju s Perisom i cijelim stožerom, dugo smo bili zajedno, bez ikakvih problema ili trzavica. Logistički je sve funkcioniralo, šteta što još nismo u potpunosti zadovoljni rezultatima, što nismo izborili Europsko prvenstvo dogodine – rekao je Igor.

Vi ste ovo ljeto vodili i našu mladu reprezentaciju do 22 godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, gdje nismo uspjeli izboriti plasman u konkurenciji Poljske, Latvije i Izraela.

- Kvalifikacijska skupina bila je iznimno jaka i nije bilo realno izboriti Europsko prvenstvo u toj konkurenciji, a imali smo i određenih problema s momčadi. Pripreme su bile u vrijeme polaganja državne mature i kasnijih upisa na fakultete pa su na neki način i treninzi trpjeli zbog toga. Ali, to nije nikakav alibi, to su naši problemi s kojima smo se borili u okviru male baze igrača koju imamo.

Mala baza igrača već se dugo spominje u kontekstu muške odbojke.

- Ne govorim ništa novo kada kažem da nam je baza mladih odbojkaša iznimno mala, i to je problem s kojim se u skorije vrijeme moramo suočiti. Ali, i to malo što imamo pokazuje veliki talent, i to me jako veseli. Ima tu sjajnih, potentnih momaka koji bi mogli postati odlični igrači, ali – moraju ranije dobivati priliku u svojim klubovima, moraju više igrati. Nama se pokazuje u međunarodnim utakmicama u tim generacijama da ne zaostajemo toliko u tehničko-taktičkom smislu, koliko u nedostatku iskustva. Jednostavno, naši mladi ne igraju dovoljno, a moje je mišljenje da je naša Superliga idealna za njihov razvoj. U protivnom je bolje da što ranije odu u neki inozemni klub gdje će dobiti potrebno iskustvo kroz igranje.

S mladima treba strpljivo

Očito je teško pronaći zajednički jezik s klubovima koji imaju svoje potrebe i zahtjeve.

- Shvaćam ja klubove, i oni imaju svojih nemalih problema, nije lako financirati sportski kolektiv, pogotovo kada nema rezultata. A s mladima moraš strpljivo, moraš ih pričekati da stasaju, i zato je mnogima lakše uzeti već gotovog stranca s kojim znaš na čemu si. Jasno je to meni, no dok sustavno ne riješimo pitanje naših mladih talentiranih igrača – a ponavljam da ih imamo unatoč jako maloj bazi – oni će nam sjediti na klupi i propadati, ili prestajati igrati, što se već događa." – mišljenje je Igora Omrčena, izbornika mlade reprezentacije i prvog pomoćnika seniorskog izbornika Ratka Perisa.