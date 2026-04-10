Na 81. rođendan, Zadar slavi 40 godina od spektakularne detronizacije Cibone

Još i danas u bogatoj povijesti Košarkaškog kluba Zadar nema slađe pobjede od one izborene usred Zagreba, 26. travnja 1986. Zbilo se to na 41. rođendan kluba i samo tri tjedna nakon što je Cibona osvojila svoj drugi naslov prvaka Europe. No, treći u nizu naslov prvaka bivše SFRJ nije uspjela izboriti.

A u finalu doigravanja za državnog prvaka igrali su Cibona i Zadar u kom srazu je odlučivala treća utakmica, takozvana majstorica, do koje je došlo (kažu svjedoci vremena) zbog namjernog preskakanja zadarske utakmice od strane Dražena Petrovića. Zapravo, o tome nije odlučivao sam igrač već netko tko se iz redova vodstva zagrebačkog kluba, pokazat će se, ozbiljno preračunao.

A cibosima se njihov defenzivni "lako ćemo" obio o glavu pa im je Petar Popović utrpao 35 koševa i to nakon 25. minute igre. Na koncu su Zadrani, nakon dva produžetka, slavili sa 111:110 i tako onemogućili cibose da jurišaju i po treći uzastopni naslov prvaka Europe. Naime, Kup prvaka su tada mogli igrati samo prvaci država a to je bio Zadar.

Od tada je prošlo četrdeset godina a među starijim Zadranima osjećaj slatkoće te pobjede ni danas ne jenjava. U to ime su u Gradu Zadru i istoimenom košarkaškom klubu odlučili obilježiti taj veliki jubilej.

Tijekom vikenda, 25. i 26. travnja, Zadar će se prisjetiti dana u kojem je u Ledenoj dvorani Doma sportova u Zagrebu odigrana jedna od najzanimljivijih utakmica u povijesti jugoslavenske klupske košarke.

- Riječ o najvećoj pobjedi i uspjehu u povijesti kluba, pogotovo kada se uzme u obzir kontekst vremena. U tom trenutku KK Cibona je bio dvostruki europski prvak, dominantan na Starom kontinentu, i više od tisuću dana nije bio poražen na domaćem terenu. Današnjim generacijama teško je i dočarati koliko je to bio velik uspjeh! – izjavio je Roko Jurlina, mladi direktor KK Zadar, koji je trenersku klupu zamijenio direktorskim uredom, i koji dodaje:

- Ovom obljetnicom želimo približiti taj trenutak našim sugrađanima, evocirati uspomene na tu pobjedu, taj događaj i trofej, kao i na sve ono što se tada događalo!

Finalna serija bila je dramatična. Cibona je povela zagrebačkom pobjedom (84:70), Zadar je pak uzvratio na domaćem terenu u Jazinama (84:73), a odluka je pala u trećoj utakmici, pred prepunim Domom sportova. Utakmica je ostala zapamćena po nevjerojatnim preokretima, visokom ritmu i dvoboju velikih igrača, prije svega između Dražena Petrovića i zadarske momčadi predvođene Petrom Popovićem.

Utakmicom je dominirao Stojko Vranković koji iz igre nije izašao 50 minuta. U atmosferi kakva se rijetko viđa, odlučivale su nijanse, a Zadar je u završnici, nakon čak dva produžetka, uspio slomiti velikog favorita i ostvariti pobjedu koja se i danas smatra jednim od najvećih iznenađenja u povijesti jugoslavenske klupske košarke.

A epsku pobjedu protiv dvostrukog prvaka Europe, pod trenerskom palicom Vlade Đurovića i njegova pomoćnika Branka Šuljka, izborili su: Veljko Petranović, Darko Pahlić, Petar Popović, Milan Mlađan, Ante Matulović, Zdenko Babić, Draženko Blažević, Stojko Vranković, Ivica Obad, Boris Hrabrov, Stipe Šarlija, Dragomir Čiklić i Arijan Komazec.

Ova velika obljetnica ne obilježava se samo kao podsjetnik na povijesni rezultat, već i kao prilika za ponovno okupljanje generacija, evociranje uspomena i slavljenje nasljeđa koje je oblikovalo hrvatsku košarku.

- Cilj svega ovoga je povezati slavnu prošlost s današnjim naraštajem, odati počast ljudima koji su tada bili dio kluba i obilježili to razdoblje, ali i ostaviti nešto vrijedno budućim naraštajima. Želimo stvoriti most između prošlosti i budućnosti kluba, za koju se nadamo da će biti što uspješnija – dodao je Jurlina i naglasio:

- Cilj je povezati klub, navijače i bivše igrače, probuditi emocije – posebno kod onih koji su možda izgubili vjeru – i vratiti optimizam te vjeru u uspješnu budućnost kluba. Vjerujem da ovo može biti početak jedne nove prakse. Ovo je prvi korak prema tome da velike trenutke iz povijesti kluba obilježavamo na dostojan i kvalitetan način!