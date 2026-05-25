Zadar juriša na četvrti naslov u nizu, Cibona i Split igrat će u Zagrebu majstoricu za finale

Košarkaši Zadra prvi su finalisti doigravanja pa će tako biti u prilici i po četvrti put zaredom osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Zadrani su u Gospinom polju pobijedili Dubrovnik i u drugoj utakmici polufinala (81:68.) pa će u miru, i s nekoliko dana prednosti, čekati svog finalnog suparnika.

A njega će u trećoj utakmici, koja će se igrati u Zagrebu, odlučiti Cibona i Split. Cibosi su dobili prvu a žuti, sinoć, drugu utakmicu (83:78) pa će se odlučivati u takozvanoj majstorici.

U splitskoj utakmici ovih dvaju sastava Splićani su imali čak šestoricu dvoznamenkastih (Jordano 14, Marinelli 13, Drežnjak 12, Anticevich 11, Dragić 11, Cosey 10) a Cibona samo trojicu (Roberson 16, Radovčić 14, Skorić 12).

- Znali smo da će ovo biti fizički zahtjevna utakmica a prevagnule su sitnice pa tako i slobodna bacanja u posljednjoj četvrtini. Nadamo se da ćemo uspjeti u trećoj, presudit će koncentracija - kazao je mladi cibos Luka Skorić.

- Ne mogu reći ništa svojim igračima, željeli su što se vidi i po 15 napadačkih skokova. Marinelli i Cosey pogađali su teške dvice a mi smo promašili 11 slobodnih bacanja što nas je skupo stajalo - kazao je Cibonin trener Ivan Rudež dodavši da se raduje predstojećoj "biti ili ne biti" utakmici.

- To je košarka, to je draž doigravanja. To su utakmice koje se pamte i izazov profesionalnog bavljenja sportom. Treba nam veći doprinos povratnika Čakaruna koji pada nakon pet, šest minuta jer nije lako vratiti se nakon pet-šest tjedana izbivanja. Zadovoljan sam da je igrao i da je igrao više nego prošlu.

O ovu utakmicu, baš kao i prvu zagrebačku, dobro je odigrao Marinelli koji je kazao:

- Ostali smo mirne glave i priveli utakmicu kraju. Držali smo se zajedno i išli u meso i ako tako bude u četvrtak imat ćemo dobre izglede za proći u finale. Sigurno da će i Cibona doma biti agresivnija no mi ćemo morati imati odgovor na to. U ovoj utakmici imali smo i deset razlike no to je dvoboj doigravanja, drugačiji je naboj, i nije lako otići na 15-20 razlike. Uostalom, Cibona ima kvalitetnu momčad.

Splitovu srpskom treneru Miodragu Rajkoviću bila je to prva utakmica SuperSport Premijer lige na Gripama, a druga ukupno, jer dosad je to morao gledati kao službeni "predstavnik kluba" ali ne i kao glavni trener

- Deset puta se mijenjalo vodstvo, osam puta ne bilo neodlučeno no mi smo ipak 30 minuta bili u vodstvu. Od početka je to izgledalo da mi možemo dobiti. S ozljedom Čakaruna oni su razvili tu "small ball" opciju s Hepom na petici koji zabija trice i zato moramo biti oprezni. Ja sam ponosan što mi imamo odgovor sa našom niskom petorkom gdje mi koristimo Anticevicha na petici. Raduje me i da imamo šest dvoznamenkastih igrača, da rotaciju širimo i klupu uključujemo. Desetkovani jesmo ali smo ostali združeni, zbili smo redove, što je za doigravanje najvažnije.Ono s čime se Rajković suočava jest da u trećoj utakmici možda neće moći računati na bekove Kučića i Myersa.

- Kučić ima veliku želju, i pozitivan duh, ali i uganuti gležanj a to nije "boli me rame" već vas ova vrsta limitira u trčanju. Kod Myersa je u pitanju ruptura mišića i nije moje da objašnjavam. Veliki je postotak mogućnosti da se ta ozljeda vrati. Da nije doigravanje svatko bi vam rekao "gotovo je". Ali i njegova želja je ogromna pa ga mi obuzdavamo. Ne mogu ja reći Dragiću koji je 100 posto spreman ajde ti nemoj već da šaljem u igru onog koji je 40 posto spreman. To bi bilo neozbiljno. I zato ćemo Kučića i Mayersa pratiti iz dana u dan u nadi da mogu zaigrati u četvrtak u Zagrebu.