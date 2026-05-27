ČETVRTI PUT OVE SEZONE

Hrvatski reprezentativac proglašen najboljim košarkašem 31. kola španjolskog prvenstva

Susret Bosne i Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket 2025.
Armin Durgut/PIXSELL
Hina
27.05.2026.
u 15:44

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić (30) proglašen je najboljim igračem 31. kola španjolskog prvenstva, što je četvrti put da dobiva takvo priznanje ove sezone, izvijestio je u srijedu organizator natjecanja Liga ACB.

"Spektakularni završetak sezone, koji ga je doveo do niza od pet utakmica s ocjenom većom od 30 valorizacijskih bodova, donio je krilnom centru Granade individualna priznanja", navedeno je u priopćenju.

U 31. kolu se iskazao u porazu svoje posljednjeplasirane momčadi s 98-101 od četvrtoplasirane Barcelone.

Nakon 32:13 minuta na parketu Palače sportova u Granadi, Božić je zabio 20 koševa, od čega je pogodio 6 od 8 šuteva za dva poena (75%), 1 od 3 trice (33%) i 5 od 6 s linije slobodnih bacanja (83%).

Također je znao pronaći najbolje pozicionirane suigrače pred protivničkim košem pa je podijelio 5 asistencija u maniri 'playmakera'. Osim toga, nije pogriješio u fazi igre u kojoj najčešće pridonosi, skoku. Hrvat je bio najbolji u utakmici u ovom aspektu s 10 uhvaćenih lopti.

Božiću, koji je bio proglašen najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige u ožujku i travnju, idući mjesec istječe jednogodišnji ugovor s Granadom. Unatoč njegovom doprinosu klub iz Andaluzije je ispao u drugu ligu.

Njegov suigrač iz reprezentacije Mario Hezonja bio je proglašen najboljim igračem 29. kola kada je predvodio vodeći sastav lige Real Madrid u pobjedi 131-123 nad drugoplasiranom Murcijom, pri čemu je zabio 40 koševa.

