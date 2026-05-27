Nakon što je ostala bez imovine i dvorane Cibona ipak ima perspektivu feniksa

Na inicijativu predsjednika Vjekoslava Šafranića, a u nazočnosti glavne tajnice Suzane Šop, u Sportskom savezu Grada Zagreba održano je primanje za legende Košarkaškog kluba Cibona čija aktualna momčad, sutra na svom parketu protiv Splita (19 sati), igra majstoricu polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske.

Od onih koji su prije 40 godina osvojili drugi naslov prvaka Europe nazočni su bili Danko Cvjetićanin, Sven Ušić, Franjo Arapović, Damir Pavličević, Dražen Anzulović te trener Željko Pavličević a njima se pridružio i nešto stariji cibos Rajko Gospodnetić koji je bio i najemotivniji pa mu je i pokoja suza pobjegla.

- Ja sam u tadašnjoj Lokomotivi počeo igrati od 1970., pa sam igrao i s legendarnim Plećašem, a prestao sam 1984. nakon što je Nakić zabio Zvezdi horog za naslov prvaka Jugoslavije zahvaljujući čemu je u Cibonu došao Dražen.

Trener momčadi koja je te 1986. u finalu Kupa prvaka pobijedila Žalgiris sa Sabonisom bio je Željko Pavličević koji je kazao:

- Žao mi je što danas ovdje nema Nakića, Čuture i Bečića no mogu reći da smo kao momčad bili jako združeni što nam je i donijelo naslov prvaka Europe. A oko današnje Cibone sam optimist jer sam od jednog revizora čuo da je Grad Zagreb napravio ustupak koji omogućuje klubu novi rast.

A o tome je, diskretno, ponešto kazao i nekadašnji skijaški trener Marko Bošnjak, zamjenik Luke Juroša, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade:

- Veselim se novim vremenima Cibone koja je posljednjim potezima dobila perspektivu feniksa.

S obzirom na to da je popularni Spiker govorio duže od ostalih govornika njegov duhoviti brat Damir Pavličević imao je potrebu duhovito i primijetiti:

- Dobro je što još možemo hodati i doći na ovakva okupljanja. Ja moram skratiti svoje izlaganje jer je moj stariji brat potrošio veći dio obiteljskog vremena. Hajdemo živjeti dalje.

Sven Ušić govorio je o tome da ne može prestati žaliti za onima nisu među živima kao što su Dražen Petrović, Mirko Novosel, doktor Fattorini i doktor Vidović te Vladimir Anzulović čiji je sin Dražen, danas ugledni košarkaški trener, bio dio te momčadi.

- Uspjeh u sportu je povijest i svaki dan je novo dokazivanje. Najbitnije je kakvu viziju imaš a ja se nadam da ljudi u današnjoj Ciboni to imaju. Uostalom, i ona trofejna Cibona je čekala na uspjehe a danas bi svi brzi rezultat. Osim toga, da bi se uložena sredstva pretvorila u uspjeh potrebno je i znanje.

Na tom tragu bio je i Danko Cvjetićanin koji je nakon igračke karijere više od 20 godina radio kao NBA skaut:

- Razlike između NBA lige i Europe su ogromne. NBA je simbol bogatstva i moći a mi tek pokušavamo uhvatiti priključak s tržišnim principima europske košarke što nam ide jako teško jer sada čak i prosječni igraču i američkoj koledž košarci zarađuju ogroman novac što je i ogroman problem. Nadam se da će novi vlasnik Cibone i za to naći rješenje.

Najizravniji je, kako to obično biva, bio Franjo Arapović koji je podsjetio:

- Divim se direktoru Šeriću za ono što je prošao u posljednje tri godine u namjeri da ne odustane od Cibone. Nažalost, klub je u međuvremenu ostao bez Tuškanca, bez Saloona bez poslovnih prostora i dvorane a da ništa nije dobio. Nadam se da je doista krenulo čišćenje hrvatskog sporta od velikog zla a to je korupcija i da će ova Cibona imati nešto od toga.

Osim cibosa iz 80-tih u to je vrijeme još jedan sportaš punio Dom sportova a to je bio karataš Vjekoslav Šafranić.

- Ja sam sav prihod iz svog oproštajnog meča protiv Valere proslijedio za izgradnju Cibonine dvorane.

Dok je Šafranić punio dvorane današnje glavne tajnice SSGZ-a Suzane Šop nije ni bilo:

- Premda sam te 1986. imala manje od godinu dana jako dobro znam da je Cibona tada bila više od kluba. Hvala gradskoj i klupskoj upravi što su u teškim trenucima našli rješenje za klub koji je identitet ovog grada pa svi moramo činiti da to i ostane.

O sadašnjosti i budućnosti kluba govorio je pak direktor Cibone Tomislav Šerić:

- Dok sam kao klinac gledao Cibonu i odrastao na njenim uspjesima nisam niti zamišljao da ću se jednog dana naći u ovoj ulozi. Tadašnja Cibona, u svojim 40-im, imala je ne samo rezultate već i imovinu, dvoranu, a sadašnja to nema. Kao da je netko u njenoj starosti čekao da premine no to nismo dozvolili. Štoviše, pokrenuli smo niz aktivnosti da vratimo i publiku jer sport bez publike nema smisla. Nakon provedenog preoblikovanja imat ćemo određenu sigurnost i gazdu koji će si moći priuštiti investiranje. Dakako, u kontekstu oporavka kluba trebat će biti strpljiv.

Među uzvanicima bio je i Velimir Vuga, član Nadzornog odbora Cibone, tada član Uprave zadužen za međunarodne odnose.

- Pa Cibona je tada bila tako organizirana da su i ljudi iz Reala htjeli znati kako mi to funkcioniramo. Na početku sezone bio sam u Fibi na izvlačenju parova za Fibin Eurokupu o osjetio da ti ljudi i dalje cijene ovaj klub. I zato Cibona mora igrati Europe jer tamo i spada.