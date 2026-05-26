Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Izbacili Cavalierse

NY Knicksi "metlom" izborili veliko finale NBA lige

NBA: Playoffs-New York Knicks at Cleveland Cavaliers
David Richard/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.05.2026.
u 08:57

"Odrastajući u području New Yorka osjećam da riječ nada već dugo nestaje, zbog toga je nešto posebno vratiti je," kazao je Karl-Anthony Towns, sa 19 koševa i 14 skokova najefikasniji igrač u pobjedničkim redovima.

Prvi put nakon 1999. godine košarkaši New York Kicksa izborili su plasman u veliko finale doigravanja NBA lige. U četvrtom susretu finala Istoka Knicksi su u Clevelandu pobijedili Cavalierse sa 130-93 i finalnu seriju Istoka zaključili s "metlom",  sa čistih 4-0. Knicksi su nadmašili svoje protivnike za ukupno 262 koša tijekom svog niza pobjeda, najdominantnijeg razdoblja u povijesti lige, doigravanju ili regularnoj sezoni.

Bila je to ujedno i 11. uzastopna pobjeda Knicksa ove sezone u doigravanju, što je treći najduži niz u play-offu u povijesti lige.

"Odrastajući u području New Yorka osjećam da riječ nada već dugo nestaje, zbog toga je nešto posebno vratiti je," kazao je Karl-Anthony Towns, sa 19 koševa i 14 skokova najefikasniji igrač u pobjedničkim redovima.

"Ovo je nešto nadrealno," dodao je Josh Hart.

Cavsi su bolje otvorili susret, poveli su 5-0, pa 8-2, no NY je vrlo brzo nadoknadio zaostatak i do kraja prve četvrtine stvorio prednost od 12 koševa (38-26). Na otvaranju druge dionice bilo je +24, nešto kasnije i velikih 29 razlike, a na poluvrijeme se otišlo sa 68-49 za goste.

Kada su Knicksi u trećoj četvrtini poveli sa ogorm nih +30 (89-59), bilo je jasno kako je ova priča završila. U posljednjoj dionici imali su i nevjerojatnih 45 razlike (123-78), a na koncu je završilo 130-93.

"Dečki su odigrali sjajno. U finalu konferencije ste i postižete 65 koševa iz ofenzivnih skokova i brzih kontranapada. Ne znam jesam li to vidio u ovom dijelu godine. Željeli smo ubrzati tempo," rekao je trener Mike Brown.

Ovo je 15. put od spajanja NBA i ABA liga 1976. godine, da je neki trener stigao do finala u svojoj prvoj godini s nekim timom. Knicksi su angažirali Browna nakon što su se rastali s Tomom Thibodeauom nakon što su prošle godine stigli do finala Istočne konferencije, ali su izgubili u šest utakmica od Indiane. Bit će to Brownovo drugo finale trenera nakon što je 2007. izgubio sa Clevelandom od San Antonia.

Čak 13 igrača Knicksa upisalo se među strijelce, a jedini je na "nuli" ostao Mohamed Diawara. Uz Townsa najefikasniji su bili OG Anunoby sa 16 koševa i sedam skokova, Landry Shamet sa 16, te Jalen Brunson i Mikal Bridges sa po 15 koševa.

Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Donovan Mitchell sa 31 košem, Evan Mobey je dodao 15, a James Harden 12 koševa uz 0-6 šut za tri poena.

Za New York će to biti deveto finale, prvo nakon 1999. i poraza od San Antonio. Knicksi su do sada dva puta slavili 1970 i 1973. godine.

U finalu će grati protiv branitelja naslova Oklahome ili San Antonio Spursa, a trenutačni rezultat je 2-2.

Ključne riječi
nba New York Knicks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tuđman Ćosić
34
(NE)POZNATO O KREŠIMIRU ĆOSIĆU

Znate tko je '94. doveo Hrvate u Pentagon nakon čega je dogovoreno oslobođenje domovine? Našao se nasuprot Tuđmana

Premda se tijekom igračke karijere nastojao distancirati od politike, sada se odlučio uključiti i vrlo brzo se našao nasuprot Franje Tuđmana, kojem je rekao: "Hoću pomoći. Imam kontakte, naročito u Americi." Vođa hrvatskog osamostaljenja mu je otpovrnuo: "Međunarodno priznanje je ono što mi trebamo. Bez podrške Zapada, naša neovisnost ostaje samo riječ na papiru."

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!