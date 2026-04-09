Mario Hezonja pogodio tricu za gostujuću pobjedu Reala nad prvakom Europe

Nakon dva gostujuća poraza (Baskonia, Olympiacos), košarkaši Reala izborili su gostujuću pobjedu na parketu aktualnog prvaka Europe Fenerbahčea (79:64).

A za nepovjerovati je da je istanbulskoj momčadi to bio sedmi poraz u posljednjih osam utakmica odnosno peti poraz u nizu. I to je nešto što itekako zabrinjava njihova trenera Šarunasa Jasikevičiusa koji ni sam nema objašnjenje za takav negativan niz radi kojeg je njegov sastav izgubio vodeće mjesto u ligaškom dijelu natjecanja.

A njega je izborio Olympiacos pobijedivši telavivski Hapoel na gostovanju.

No, vratimo se mi Realu i pobjedi za koju je njihov trener Sergio Scariolo kazao da je veliki poticaj samopouzdanju momčadi.

A da bi se realovci tako osjećali zaslužan je i Mario Hezonja. Hrvatski reprezentativac jest utakmicu završio s jednoznamenkastim košgeterskim učinkom (devet koševa, pet asista i tri skoka ali je, 59 sekundi prije kraja susreta, pogodio presudnu tricu. Premda je prethodnih sedam dalekometnih šuteva promašio baš taj je pogodio što je Realu omogućilo da povede sa šest koševa prednosti (72:66) i prodiše.

Nakon što je Boston Jr smanjio na 69:72, junak posljednje četvrtine, bivši NBA igrač Trey Lyles, 33 sekunde prije kraja, pogodio je dvicu za razrješenje neizvjesnosti.

- Susret smo preokrenuli odličnom obranom. Mi smo momčad s puno napadačkih resursa a lopta je u tom ključnom napadu došla u prave ruke i Hezonja je pogodio - kazao je Realov razigravač Facundo Campazzo koji je iskoristio priliku da svojoj majci čestita rođendan.

U posljednjem kolu ligaško dijela Eurolige, Real u četvrtak dočekuje Crvenu Zvezdu i ako to dobije potvrdit će treće mjesto na ulasku u doigravanje.