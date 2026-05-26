LA Lakers angažirali raketnog znanstvenika

Los Angeles Lakersi ojačali su svoj stručni stožer novim analitičarem, bivšim raketnim znanstvenikom Rohanom Ramadasom, prenose američki mediji.

Ramadas je već bio analitičar za New Orleans Pelicanse, a više od deset godina radio je kao raketni znanstvenik u američkom svemirskom programu.

Nakon što je diplomirao na Sveučilištu Južne Kalifornije, Ramadas je proveo više od desetljeća u Aerospace Corporationu prije nego što je dobio prvu priliku u NBA ligi s New Orleansom.

"On je doslovno raketni znanstvenik," kazao je izvor iz Pelicansa za ESPN. Dok je radio za Pelicanse, Ramadas je implementirao umjetnu inteligenciju i kodirane modele kako bi pomogao upravi.

Američki mediji navode kako će Ramadas raditi u istom području kao i s Pelicansima, u smislu strategije, izazova vezanih uz ograničenje plaća igrača i analitike.

Lakersi planiraju zaposliti i dodatnog pomoćnika generalnog direktora koji će nadgledati "procese drafta i evaluacije igrača". Ta će funkcija uključivati "profesionalno skautiranje, skautiranje na draftu i razvoj igrača".

LA Lakersi su ove sezone ispali u polufinalu Zapadne konferencije od Pelicansa sa 0-4.