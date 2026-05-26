POMOĆ U KLUBU

LA Lakers angažirali raketnog znanstvenika

NBA: Los Angeles Lakers at Indiana Pacers
Marc Lebryk/REUTERS
26.05.2026.
u 14:51

Los Angeles Lakersi ojačali su svoj stručni stožer novim analitičarem, bivšim raketnim znanstvenikom Rohanom Ramadasom, prenose američki mediji.

Ramadas je već bio analitičar za New Orleans Pelicanse, a više od deset godina radio je kao raketni znanstvenik u američkom svemirskom programu.

Nakon što je diplomirao na Sveučilištu Južne Kalifornije, Ramadas je proveo više od desetljeća u Aerospace Corporationu prije nego što je dobio prvu priliku u NBA ligi s New Orleansom.

"On je doslovno raketni znanstvenik," kazao je izvor iz Pelicansa za ESPN. Dok je radio za Pelicanse, Ramadas je implementirao umjetnu inteligenciju i kodirane modele kako bi pomogao upravi.

Američki mediji navode kako će Ramadas raditi u istom području kao i s Pelicansima, u smislu strategije, izazova vezanih uz ograničenje plaća igrača i analitike.

Lakersi planiraju zaposliti i dodatnog pomoćnika generalnog direktora koji će nadgledati "procese drafta i evaluacije igrača". Ta će funkcija uključivati "profesionalno skautiranje, skautiranje na draftu i razvoj igrača".

LA Lakersi su ove sezone ispali u polufinalu Zapadne konferencije od Pelicansa sa 0-4.
