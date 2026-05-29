FINALE ZAPADA

Spursi izborili sedmu utakmicu protiv Oklahome

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs
Scott Wachter/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.05.2026.
u 08:15

Suočen s eliminacijom u slučaju poraza po prvi put ove sezone, sjajni francuski centar Victor Wembanyama odgovorio je odličnom predstavom, predvodio je svoju momčad sa 28 koševa i 10 skokova za 28 minuta provedenih na terenu, a ton utakmici dao je već u prvih minutu i pol pogodivši dvije trice.

San Antonio Spursi poravnali su omjer u pobjedama protiv Oklahoma City Thundera na 3-3 u finalu Zapadne konferencije doigravanja američke profesionalne košarkaške NBA lige uvjerljivom 118-91 domaćom pobjedom u šestoj utakmici pa će o putniku u finale odlučivati sedmi dvoboj koji će se igrati u noći sa subote na nedjelju u Oklahoma Cityju.

Suočen s eliminacijom u slučaju poraza po prvi put ove sezone, sjajni francuski centar Victor Wembanyama odgovorio je odličnom predstavom, predvodio je svoju momčad sa 28 koševa i 10 skokova za 28 minuta provedenih na terenu, a ton utakmici dao je već u prvih minutu i pol pogodivši dvije trice. Dylan Harper dodao je 18, a Stephon Castle 17 za pobjednike, dok je kod blijedih prvaka Shai Gilgeous-Alexander ubacio 15, dok je Chet Holmgren dodao 10 poena i 11 skokova.

Spursi su vodili od početka do kraja dvoboja, uz dvije trice Wembanyame u prvih minutu i pol tricu je zabio i Julian Champagnie, a do kraja prve četvrtine domaći su već pogodili osam od svojih ukupno 15 dalekometnih šutova.

Ipak, Thunder se uspijevao održati blizu sve do osam minuta prije kraja trećeg dijela kada je bilo 72-64. Tada je uslijedila velika 20-0 serija Spursa kojom su domaći na minutu prije kraja tog perioda pobjegli na nedostižnih 92-64. Gosti su u tih sedam minuta promašili 14 uzastopnih šutova i susret je bio riješen.

Pobjednik utakmice koja će se igrati u dva sata ujutro u nedjelju po hrvatskom vremenu igrat će u finalu protiv New York Knicksa.

FINALE ZAPADA:
San Antonio - Oklahoma City   118-91
(omjer u pobjedama je 3-3)
Tuđman Ćić
34
(NE)POZNATO O KREŠIMIRU ĆOSIĆU

Znate tko je '94. doveo Hrvate u Pentagon nakon čega je dogovoreno oslobođenje domovine? Našao se nasuprot Tuđmana

Premda se tijekom igračke karijere nastojao distancirati od politike, sada se odlučio uključiti i vrlo brzo se našao nasuprot Franje Tuđmana, kojem je rekao: "Hoću pomoći. Imam kontakte, naročito u Americi." Vođa hrvatskog osamostaljenja mu je otpovrnuo: "Međunarodno priznanje je ono što mi trebamo. Bez podrške Zapada, naša neovisnost ostaje samo riječ na papiru."

