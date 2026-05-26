Radnik ostvario najveći uspjeh u povijesti: 'Ligu smo završili s 20-0'

Dva poraza u jednoj sezoni. Uspjeh je to koji bi potpisao gotovo svaki klub, a upravo takvu sezonu iz snova odigrao je Radnik iz Križevaca. Plasmanom u Prvu ligu ostvarili su najveći uspjeh u 55 godina klupske povijesti. Regularni dio završili su s maksimalnih 20 pobjeda u Drugoj muškoj ligi Sjever, izborili kvalifikacije za Prvu ligu i ondje upisali tri pobjede i jedan poraz. Onaj posljednji, protiv Hermes Analitice, stigao je tek nakon što je plasman već bio osiguran.

– Ligu smo završili s 20-0, neke protivnike u kvalifikacijama znali smo bolje, neke lošije. Hermes smo praktički znali jer imaju igrače koji su prije dvije-tri godine igrali Premijer ligu, pa su ispali u A1, pa u A2 ligu. Imaju kvalitetnu okosnicu i znali smo da su najkvalitetniji od svih protivnika – govori trener Radnika Tomislav Matoić, koji je na klupi posljednje četiri sezone.

Nervoza i kod iskusnih

Ostale protivnike analizirali su pomoću snimaka.

– Znaš da su opasni jer su, na kraju krajeva, prvaci svojih liga – dodaje.

Kvalifikacije su igrane na dva turnira, u Karlovcu i Križevcima, gdje su Radnik nosili i vjerni navijači. Matoić ističe da je prva utakmica u Karlovcu bila ključna.

– U nju nismo dobro ušli, osjetila se nervoza i pritisak, čak i kod iskusnih igrača. No kao što smo i u ligi znali loše ući u neke utakmice pa ih izvući, tako je bilo i sada. Protiv Solina odigrali smo stabilnije, a kada smo imali 2-0, znali smo da protiv Županje posao možemo odraditi do kraja – objašnjava trener.

Posljednja utakmica protiv Hermes Analitice nije bila revijalna.

– Bila je za prestiž, prava 'muška'. Na kraju je otišla na njihovu stranu, a mogla je i na našu – kaže Matoić.

Njegov dolazak na klupu bio je važan dio priče o ovom uspjehu. Matoić je prije četiri godine naslijedio Antu Tomasa, a tajnik kluba Tomislav Maslić kaže da se odluka nametnula logično.

– Matoić je bio kapetan seniorske ekipe i tada je doživio tešku ozljedu ligamenata. Naša ideja nije bila razvijati samo igrače i klub nego i jednog trenera. Činilo mi se da je to izvrsna prilika da krenemo s njime bez opterećenja – kaže Maslić.

Već prve sezone Radnik je bio blizu osvajanja Druge lige. Pred tisuću navijača pobijedili su Podravac iz Virja, ali zbog koš-razlike nisu prošli u kvalifikacije. Druga sezona bila je neuspješna, ali poučna.

– Pogrešno smo posložili pripremu sezone i shvatili da bez rada, treninga i zajedničkog djelovanja taj rezultat ne možemo ostvariti. To je bila sezona učenja za trenera, ali i za nas iz Uprave – govori Maslić.

U trećoj sezoni cilj je bio ulazak u kvalifikacije, što su i ostvarili, ali ondje su neke utakmice izgubili za nekoliko poena. Iz toga su naučili što im nedostaje.

– Shvatili smo da nam je nedostajalo malo brzine i da smo bili tanki na nekim pozicijama. I sada, u četvrtoj sezoni, to smo popravili i rekli: 'OK, sada to moramo napraviti.' I to smo napravili – dodaje Maslić.

U školi 140 polaznika

Matoić priznaje da je pritisak postojao, ali ga je lakše nositi kada svi imaju isti cilj.

– Imao sam podršku od prvog dana, od Uprave, kapetana Ivana Svobode i svih koji su prošli kroz klub. Kada vidiš da sve tako funkcionira, i pritisak se lakše podnese. Ako imaš cilj, moraš imati i pritisak, ali svi smo si podrška.

Križevci su zbog manjeg bazena igrača ograničeni u popunjavanju momčadi, zbog čega je škola košarke važan temelj Radnika. Ona okuplja oko 130 do 140 polaznika.

– Velike selekcije nema, ali broj je dovoljan za kvalitetan rad i iz njega uvijek netko 'ispliva'. Cilj nam je da kroz školu košarke imamo što više igrača u seniorskom sastavu i sigurno je da ćemo im davati priliku – kaže Maslić.

Da se u školi radi ozbiljno, pokazuju i rezultati: U9 momčad bila je prvak regije Sjever, U11 šesta u državi, a U13 i U19 među 16 najboljih u Hrvatskoj. Klub će nastaviti igrati i A2 ligu izvan konkurencije kako bi mladi dobivali minute.

– Ne želimo narušiti kontinuitet njihova razvoja jer je za mladog igrača najvažnije da igra. Vjerujem da će se sljedeće godine čuti za neke mlade igrače iz Križevaca – poručuje Maslić.