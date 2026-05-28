Uz pomoć glasne publike, nakon četiri godine Cibona ponovo u finalu

Košarkaši Zadra, trostruki prvaci u nizu, saznali su tko će im biti posljednja prepreka u pokušaju da naslov osvoje i četvrti put zaredom. A to neće biti isti suparnik (Split) kao i u posljednja tri finala doigravanja već Cibona kojoj će to biti prva finalna serija nakon četiri godine.

Pobijedivši u trećoj utakmici polufinala, u takozvanoj majstorici (78:76), košarkaši Cibone ipak još neće na odmor. A zbilo se to uz zdušnu podršku oko dvije tisuće gledatelja (navijači su stvarno bili na visini zadatka), u svojevrsnoj sauni (dvorana nema klimu), pa bi po ciboe bila šteta da ne igraju finale kad su se Zagrepčani već tako "razbudili".

Na krilima raspoloženog Drežnjaka, koji je imao svoju šutersku večer, Splićani su otvorili utakmicu jako dobro i dobili prvu četvrtinu (21:14). Sa suprotne strane odgovaraju razigravač Šiško i branič šuter Roberson pa cibosi dolaze u vodstvo (37:33) ali ga ne uspijevaju održati te se na veliki odmor otišlo s tricom Drežnjaka i prednošću žutih (42:39).

Tijekom treće četvrtine vodila se rovovska bitka sve do ulaska u igru Paola Marinelija koji odvodi goste u prednost. No, domaćini ne posustaju i pobjeđuju u susretu dramatične završnice.

Kad je pet minuta prije kraja Dario Drežnjak zabio svoju petu tricu, za 65:71, činilo se da cibosima lađe tonu. No, već u sljedećem napadu Skorić zabija tricu a potom i dva bacanja (70:71) i vraća svoju momčad u igrui. Nakon dvice splitskog Amerikanca Coseyja, dvije četiri koša zaredom (bacanja i dvicu) zabija centar Lončar i Zagrepčani 75 sekundi prije kraja dolaze u vodstvo (74:73). No, uzvraća Wiggins (74:75) a onda srčani Palokaj, 44 sekunde prije kraja, zabija tricu (77:75). Cosey promašuje tricu a Palokaj, 17 sekundi prije isteka, zabija jedno bacanje (78:75) što domaćinima otvara mogućnost taktičkog prekršaja za dva bacanja. I oni to, četiri sekunde prije kraja, čine na Jordanu.

U tom trenutku gostujući trener Rajković u igru uvodi još jednog centra (Stephens) iz čega biva razvidno da će Jordano promašiti drugo bacanje. On to i čini i Drežnjak hvata loptu ali s njom, pod inercijom, izlazi izvan terena pa Cibonin strateg Rudež zove minutu odmora. A na njoj je dogovoreno da, u prednjem polju, loptu primi Roberson i da ju baci visoko u zrak kako bi prošlo vrijeme. Ovaj to i čini i cibosi slave ulazak u finale za koji je jedan od najzaslužnijih bio prvi razigravač Žan Mark Šiško (13 koševa, 11 asistencija, 7 skokova) koji je kazao:

- Bila bi šteta da Cibona ne igra finale uz ovakvo navijanje. Konačno smo dočekali atmosferu u našoj dvorani za koju znamo da je, ako je barem malo popunjena, najbolja u Hrvatskoj. Po onome kako smo se cijelu sezonu borili i ponašali, mislim da smo zaslužili igrati finale. Danas je presudilo naše zajedništvo, vjera u suigrače ali i u kvalitetu koju imamo i u koju vjerujemo od samog starta. Uspjeli smo doći u završnicu na loptu dvije i znali smo da uz podršku navijača možemo dobiti utakmicu. Na kraju se pokazalo jako važnim što smo u ligaškom dijelu preuzeli startno mjesto broj dva jer pitanje je kako bi bilo da smo dvije polufinalne utakmice igrali u Splitu.

Prilično temperamentno prolazak u finale proslavio je pak Cibonin trener Ivan Rudež:

- Cijela polufinalna serija bila je neizvjesna i bila je potrebna mentalna čvrstoća. Košarka je igra pogrešaka i tko manje griješi taj obično pobjeđuje. Mi smo u prošlim utakmicama radili skupe pogreške na kojima je Split radio prednost no danas smo uspjeli pokazati zajedništvo i prelomiti utakmicu kada je najviše trebalo. Uspjeli smo odigrati stabilno u napadu a u obrani iskrvariti. Cibona je ponovo u polufinalu nakon više godina.

Njegov kolega, srpski stručnjak Miodrag Rajković, je pak kazao:

- Čestitke Ciboni na zasluženoj pobjedi i želim im se najbolje u finalnoj seriji. Mi smo se borili i znamo zašto smo izgubili a to je važno. Ne možete očekivati da u utakmici ovako neizvjesne završnice pogađamo slobodna bacanja ispod 50 posto. To je prosto neprihvatljivo.

Neprihvatljivo je bilo to kako je američki centar Wiggins gađao "penale" a od njih 13 pogodio je samo tri. On je očito bio meta cibosa koji su računali na njegovu "drvenu" ruku.

- Nije lako odigrati niti bez njega. No, nismo mi na kraju niti zbog toga izgubili, umjesto da preuzimamo mi smo Ciboni dozvolili dvije otvorene trice, a to je bilo neprihvatljivo za načela naše obrane. Sveukupno, sezona je neuspješna, ne mogu reći ništa drugo. Očekivanja su bila značajno veća - zaključio je Rajković.

Osim spomenutog Šiška, kod najnovijeg finalista prednjačili su Justin Roberson (21 koš, 7 skokova) i Luka Skorić (15 koševa) te centar Markus Lončar (14 koševa, 5 skokova). Kod žutih najveću ocjenu zaslužuje Dario Drežnjak (24 koša, pet trica), Wiggins je ipak nešto dao (13 koševa, 9 skokova) a Sikirić je zabio 12 koševa.