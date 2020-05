Možemo prepoznato varalice, ali nemamo dokaze!

Led su probili – šahisti. Netko mora početi, a upravo su naši majstori kombinacija i poteza odigrali ekipni meč protiv Rusije. Prvi nakon početka pandemije, prvi uopće online meč hrvatskih šahista. Iako prijateljski ogled, publika je bila itekako slavna.

Na vijest da će igrati Rusi protiv Hrvata, prvi je “lajk” na Facebooku dao Arkadij Dvorkovič, šef FIDE, ali i donedavni direktor Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, a šahistima još važnije – uživo je partije gledao, ni više ni manje nego Vladimir Kramnik, šahist koji je u Londonu prije 20 godina s trona skinuo Garija Kasparova, koji je također gledao mečeve.

Kožul najveći autoritet

Najveća zvijezda susreta, hrvatski velemajstor Zdenko Kožul, prvi naš šahist koji je postao europski prvak, za VL je prenio svoje dojmove.

– Bolje išta nego išta! Poanta je cijele priče da, s obzirom na pandemiju, pokušamo nastaviti normalno živjeti dalje koliko je to moguće. Da se razumijemo, nisam baš veliki ljubitelj igranja šaha preko interneta, ali pronašli smo način da se natječemo! Ovakav način ne može zamijeniti izvorni, pravi šah s figurama, licem u lice, ali sada nije bilo prilike birati... – kaže Kožul.

Inače, ruska reprezentacija protiv koje je igrala svojevrsna naša reprezentacija nije bila najjača njihova, već većinom sastavljena od šahista “Mladosti” iz Kazanja. I nisu se naši proslavili, izgubili su 33-48, no važno je bilo napokon igrati.

Protiv Rusije igrali su Zdenko Kožul, Ante Brkić, Hrvoje Stević, Zoran Jovanović, Alojzije Janković, Leon Livaić i Jadranko Plenča.

– Sedam nas i sedam njih, igrali smo od 14 sati i pravila su bila da igramo 90 minuta. Neuobičajen način, ali želio sam sudjelovati, to je promocija šaha, dopala mi se ideja – kaže Kožul.

Dogodi se krivi potez

Koliko je teško igrati šah, igru u kojoj je najvažnija koncentracija, kod kuće. Prođe tramvaj, zalaje pas, motaju se ukućani...

– Ma nije to problem. Nego, kod šaha preko interneta dva su problema. Najveći je – varanje. Vidite, kad mi dođemo na turnir i sjednemo za stol, mi smo za stol došli sa svojim znanjem, iskustvom, raspoloženjem. Ja ono što sa sobom donesem na partiju – sve je ono što sam skupio u četiri desetljeća koliko igram šah. Protivnik također. E sad... Preko interneta je mogućnost za varanje veća. O.K., imamo web-kameru, no ona može pokriti dio prostorije u kojoj protivnik igra. Postoje, dakako, šahovski programi koji su igrački jači nego čovjek, ako tko takav ima kod kuće, onda je za mene nepremostiv suparnik. Nepremostiv je i za svjetskog prvaka Magnusa Carlsena. To je kod nas šahista kao u atletici doping.

Možete li prepoznati da suparnik vara?

– Možemo, ali nemamo dokaze.

Koji je drugi problem?

– Moj je problem što mi se zna dogoditi da mišem povučem krivi potez! Posklizne vam se ruka, krivo naciljate i sve pada u vodu. Treba znati da su se naši protivnici u Rusiji itekako ozbiljno pripremali za nas. Proučili su kako igramo, a mi smo taj meč shvatili prijateljski, okupili smo se preko noći. No, pamtit ćemo da je meč pratio i velikan svjetskog šaha Vladimir Kramnik – ističe Kožul.

Rusi su na YouTubeu prenosili meč, a zgodno je da je Vladimir Kramnik, koji je igrao s Kasparovom, Anandom..., dakle šahovska legenda, prije meča Rusima rekao: “Hrvati igraju opuštenim, kavanskim stilom. Talentirani su i teže briljantnim potezima, ali se znaju preračunati i to vam je prilika!