Možete li prepoznati ova dva dječaka? Danas cijela Hrvatska luduje za njima

Dinamo je na svom Facebook profilu objavio zanimljivu fotografiju dvojice dječaka pod naslovom "prepoznaj igrača". Znate li o kome se radi?

Ako niste uspjeli pogoditi - dječaci na fotografiji su Šime Vrsaljko i Bruno Petković koji će napraviti velike nogometne karijere. Njih su dvojica bili cimeri dok su igrali u mlađim kategorijama Dinama.

- Prvih godinu, godinu i pol živio sam u stanu do Joze Bandića, tadašnjeg mi trenera, a cimer mi je bio Šime Vrsaljko. Ne mogu reći da smo odrasli, ali proveli smo jako puno vremena zajedno - rekao je svojevremeno Petković, a kao dokaz njihovog odnosa dovoljno je znati da je Šime bio krizmani kum svom dvije godine mlađem cimeru.

A kada je Petković pozvan u reprezentaciju, Vrsaljko je izjavio:

- Bruno i ja smo kao klinci živjeli zajedno. On je imao 14 godina, ja 16. Živjeli smo zajedno u 20 kvadrata i mogu reći da je to momak koji je meni čudno da i prije nije došao do nivoa na kojem je sad jer je uvijek imao stvarno nenormalne kvalitete. Mislim da je u reprezentaciji netko tko nam daje dimenziju više. Pokazali su da se na njih u budućnosti može računati i na Europskom prvenstvu sigurno da ćemo biti jači i motiviraniji, neću reći da ćemo biti motiviraniji kao na Svjetskom, ali sigurno da ćemo biti na tom nivou.

Danas su ova dva dječaka hrvatski reprezentativci. Vrsaljko je igrač Atletico Madrida, dok je Petković u Dinamu i smiješi mu se transfer u neki od europskih velikana...