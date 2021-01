Mourinho posalo oštru poruku zvijezdi: Ništa ne može biti poklonjeno

Trener Tottenhama Jose Mourinho izjavio je da Gareth Bale mora zaslužiti minutažu, a da je put do toga da bude konstantno dobar na treninzima.

"Vrijeme na terenu ne može biti poklonjeno, mora se zaslužiti. Svi znamo kakve je probleme Bale imao protekle dvije sezone. Najvažnije je da ste dobri na treninzima, da budete konstantni. On trenira kao i svi ostali, dobrim intenzitetom, pa ćemo vidjeti kako će reagirati. Važno je i samopouzdanje, i ako osjeća da ga ima onda će igrati", izjavio je Mourinho uoči susreta šesnaestine finala FA kupa protiv trećeligaša Wycombea, koje je na rasporedu u ponedjeljak.

Gareth Bale se nakon sedam godina u Real Madridu u rujnu vratio u Tottenham na jednogodišnju posudbu. Očekivanja su bila velika, ali Bale je uglavnom "grijao klupu". Samo je jednom bio u početnoj postaviti u Premier ligi, dok je većinu skromne minutaže skupio u Europskoj ligi.