Legendarni Ronaldo najavio okršaj Hrvatske i Brazila, posjetio i trening-kamp

Nekadašnji brazilski napadač Ronaldo Luiz Nazário de Lima izrazio je uvjerenje da će izbornik Brazila, Talijan Carlo Ancelotti, uspjeti prilagoditi preostale detalje kako bi Canarinha stigla u optimalnim uvjetima na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ronaldo je posjetio trening-kamp reprezentacije u Orlandu, gdje se Brazil priprema za prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske, a svoje je dojmove podijelio u intervjuu za Brazilski nogometni savez (CBF). "Siguran sam da će pomoći prilagoditi sitne detalje koji nedostaju prije Svjetskog prvenstva", izjavio je Ronaldo, koji je na trening stigao u pratnji još jednog svjetskog prvaka, Rivalda.

Bivši igrač, koji je s Ancelottijem surađivao u talijanskom Milanu, pohvalio je i trenera i sadašnju momčad, istaknuvši kako reprezentacija ima "nevjerojatne talente" i "impresivno dobrog" trenera. Ronaldo je naglasio kako je uoči velikog natjecanja primijetio "laganu i zdravu" atmosferu unutar momčadi, dodavši kako prisutnost starijih legendi pomaže u prenošenju mira i samopouzdanja na novu generaciju igrača. Podrška legendi dolazi u ključnom trenutku, s obzirom na to da Ancelotti kao prvi strani izbornik na klupi Brazila u zadnjih stotinu godina pokušava stabilizirati momčad.

Njegov optimizam dolazi unatoč činjenici da je Brazil odradio statistički najgoru kvalifikacijsku kampanju u svojoj povijesti, završivši na petom mjestu u južnoameričkoj zoni. Pod Ancelottijevim vodstvom momčad ima mješovite rezultate, s upisane četiri pobjede u devet odigranih utakmica, a nedavni poraz od Francuske 2:0 izazvao je frustracije kod navijača. Ipak, Ronaldo ne sumnja u konačni uspjeh i vjeruje da je Ancelotti pravi čovjek za izazove koji su pred momčadi.

Ronaldo je također ponovio kako će Brazil "uvijek biti favorit" za osvajanje naslova zbog kvalitete svojih nogometaša i bogate povijesti. Prema pisanju portala MARCA, on smatra da igrači moraju preuzeti tu ulogu usprkos velikim očekivanjima javnosti. Kao dvostruki svjetski prvak iz 1994. i 2002. godine, Ronaldo je obećao da će nastaviti pružati podršku reprezentaciji kako bi mogla predstavljati zemlju na najbolji mogući način na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Dolazak Carla Ancelottija na klupu Brazila označio je povijesni trenutak, budući da će postati prvi strani trener koji će voditi reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Unatoč mješovitim rezultatima, Brazilski nogometni savez očito ima dugoročne planove s Talijanom. Navodno su u tijeku pregovori o produljenju njegova ugovora sve do 2030. godine, što signalizira želju za stabilnošću nakon razdoblja u kojem su se između 2023. i 2025. na klupi izmijenila čak tri trenera. Sam Ancelotti je nedavno izjavio kako je njegova početna postava za prvu utakmicu SP-a protiv Maroka "prilično dobro definirana".

Jedna od Ancelottijevih zapaženijih odluka bila je izostavljanje Neymara s popisa za prijateljske utakmice u ožujku, što je objasnio igračevim nedostatkom fizičke spreme. Ta je odluka izazvala određene kritike, no uklapa se u trenerovu viziju stvaranja momčadi koja se ne oslanja isključivo na jednog pojedinca. Talijan je uveo pragmatičniji pristup s naglaskom na obrambenu čvrstoću, podsjećajući da su posljednja dva brazilska naslova svjetskog prvaka (1994. i 2002.) osvojena balansom između prepoznatljive igre "Joga Bonito" i jake obrane. U tom procesu tranzicije, uz veterane poput Casemira, sve važnije uloge preuzimaju mlađi talenti kao što su Vinícius Júnior, Rodrygo i Estêvão Willian.