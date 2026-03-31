VIDEO Talijani zavirili u unutrašnjost stadiona u Zenici i ostali zatečeni: 'Ovo je neki drugi svijet'

Nogometaše Bosne i Hercegovine večeras u Zenici očekuje finalna utakmica doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. Na stadionu Bilino Polje gostovat će reprezentativci Italije, četverostrukog svjetskog prvaka. Talijanski novinari odlučili su pobliže istražiti stadion na kojem će večeras njihovi reprezentativci tražiti plasman na svoj prvi Mundijal od 2014.

Tancredi Palmeri izvještavao je o stanju stadiona u Zenici kao i o smještaju reprezentativaca Italije: "Ovo je neki drugi svijet u kojem se Bosna priprema za utakmicu s Italijom" - rekao je aludirajući na staje koje se nalaze u blizini trening-centra u Butmiru. O hotelu u kojem su smješteni talijanski reprezentativci rekao je kako se radi o hotelu s četiri zvjezdice koji izgleda više kao hotel s tri plus jednom.

Kritikama su se pridružili i novinari La Stampe koji su pregledali svlačionice stadiona Bilino Polje te o njima rekli: "Prostorije su vrlo skučene i daleko od standarda na koje su reprezentativci navikli. Ledena kupka, nužna za krioterapiju, zapravo je crni bazen postavljen pokraj tuševa".

Stadion Bilino Polje izgrađen je 1972. Ima kapacitet od 15 tisuća mjesta te je dom Čelika iz Zenice i reprezentacije BiH. U više navrata je renoviran i moderniziran, no još uvijek ne zadovoljava sve standarde UEFA-e. Poznat je po vatrenoj atmosferi koju navijači BiH kreiraju na tribinama koje su vrlo blizu terenu.