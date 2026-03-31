Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BEZ RIJEČI

VIDEO Talijani zavirili u unutrašnjost stadiona u Zenici i ostali zatečeni: 'Ovo je neki drugi svijet'

Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.03.2026.
u 14:43

O hotelu u kojem su smješteni talijanski reprezentativci rekao je kako se radi o hotelu s četiri zvjezdice koji izgleda više kao hotel s tri plus jednom

Nogometaše Bosne i Hercegovine večeras u Zenici očekuje finalna utakmica doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. Na stadionu Bilino Polje gostovat će reprezentativci Italije, četverostrukog svjetskog prvaka. Talijanski novinari odlučili su pobliže istražiti stadion na kojem će večeras njihovi reprezentativci tražiti plasman na svoj prvi Mundijal od 2014.

Tancredi Palmeri izvještavao je o stanju stadiona u Zenici kao i o smještaju reprezentativaca Italije: "Ovo je neki drugi svijet u kojem se Bosna priprema za utakmicu s Italijom" - rekao je aludirajući na staje koje se nalaze u blizini trening-centra u Butmiru. O hotelu u kojem su smješteni talijanski reprezentativci rekao je kako se radi o hotelu s četiri zvjezdice koji izgleda više kao hotel s tri plus jednom. 

Kritikama su se pridružili i novinari La Stampe koji su pregledali svlačionice stadiona Bilino Polje te o njima rekli: "Prostorije su vrlo skučene i daleko od standarda na koje su reprezentativci navikli. Ledena kupka, nužna za krioterapiju, zapravo je crni bazen postavljen pokraj tuševa".

Stadion Bilino Polje izgrađen je 1972. Ima kapacitet od 15 tisuća mjesta te je dom Čelika iz Zenice i reprezentacije BiH. U više navrata je renoviran i moderniziran, no još uvijek ne zadovoljava sve standarde UEFA-e. Poznat je po vatrenoj atmosferi koju navijači BiH kreiraju na tribinama koje su vrlo blizu terenu.
Ključne riječi
hotel Bilino polje Italija Bosna i Hercegovina

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
16:05 31.03.2026.

Bosna tam di žive muslimani i srbija ne pripadaju europi nego srednjoj aziji

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!