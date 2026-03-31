Jedan hrvatski trener u Europi je trajao kraće od Tudora. Znate li koji?

Igor Tudor smijenjen je u Tottenhamu nakon samo sedam vođenih utakmica, nakon što je ugledni engleski klub procijenio kako hrvatski stručnjak nije dorastao izazovnom zadatku spašavanju Spursa od ispadaaja iz Premier lige. U sedam utakmica Tudor je imao jednu pobjedu (nad Atleticom), jedan remi – s Liverpoolom i pet poraza.

Tako je na žalost iza Tudora još jedna prekratka trenerska avantura, nakon što je Juventus vodio u 24, a prije toga Lazio u samo 11 utakmica. To znači kako je Tudor u svoja posljednja tri kluba u prosjeku s klupe vodio samo 14 utakmica – što može biti sugestivno, ali nekoga neupućenoga odvesti i u krivi smjer.

Naime, Tudor je Lazio u proljeće 2024. godine bio preuzeo na devetom, a sezonu okončao na sedmom mjestu. U ožujku 2024. godine preuzeo je Juventus na petom mjestu, a sezonu završio na četvrtom mjestu, odnosno uveo je Staru damu u Ligu prvaka. Dakle, pogrešno bi nakon tako kratke ere u Tottenhamu presuditi Tudoru kao trenerskom promašaju.

Kad smo već kod duljine trajanja hrvatskih trenera u europskim klubovima, Tudorovih sedam utakmica na klupi Spursa nije najkraći staž. U ljeto 2024. godine bugarski klub otpustio je trenera Tomislava Stipića nakon samo pet vođenih utakmica, između 21. srpnja i 24. kolovoza. Imao je jednu pobjedu i četiri poraza.

Zanimljivost je kako je Stipić isto rok trajanja u proljeće 2019. godine imao na klupi švicarskog Grasshopera; tada je tri remija i dva poraza, niti jednu pobjedu. Stipić je ovog proljeća stigao u spasilačku misiju u HNK Vukovar 1991., te u prvoj utakmici izgubio od Hajduka 0:6.