Gradonačelnik Zenice oduševio navijače jednim potezom uoči gostovanja Italije

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra ključnu utakmicu u doigravanju za Svjetsko prvenstvo. U finalu kvalifikacijskog turnira, na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostit će Italiju, a pobjednik će osigurati plasman na svjetsku smotru.

Interes navijača je ogroman te je stadion u Zenici rasprodan praktički odmah po završetku utakmice u Cardiffu u kojoj je BiH izbacila Wales. U susjednoj nam zemlji interes je ogroman te mnogi sitiču atmosferu koju će navijači na stadionu prirediti kao najveću prednost izabranika Sergeja Barbareza u ovoj utakmici.

Na sam dan utakmice, navijače je obradovao i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. On se oglasio na Facebooku i otkrio vrlo važne vijesti za sve navijače Bosne i Hercegovine:

- Grad Zenica i JP Parking servis d.o.o. Zenica obavještavaju građane da će u utorak, 31. ožujka 2026., na dan odigravanja nogometne utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, sva parkirališta u vlasništvu Grada Zenice i JP Parking servis d.o.o. Zenica biti besplatna tijekom cijelog dana. Ova odluka donesena je s ciljem olakšavanja kretanja građana i posjetitelja te stvaranja što povoljnijih uvjeta za praćenje ovog značajnog sportskog događaja. Molimo sve sudionike u prometu da poštuju važeće prometne propise i upute nadležnih službi - napisao je.