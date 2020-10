Želio je igrati za Lijepu Našu, a danas će napadati vatrene: 'Ne volim igrati protiv Hrvatske'

Vidjet ćemo za kakve će se sastave odlučiti izbornici Hrvatske i Švicarske, ali obrani Zlatka Dalića mogao bi prijetiti dobro znani napadač – Mario Gavranović ponovno je u odabranom društvu svog izbornika Vladimira Petkovića. Napadač Dinama već je dvaput u dresu Švicarske igrao protiv Hrvatske. Pamtit ćemo pogotovu njegovu partiju iz Splita 2012. godine kada je Švicarska slavila 4:2. Gavranović je igrao u drugom poluvremenu i zabio dva pogotka Stipi Pletikosi i donio slavlje tadašnjem izborniku, legendarnom Ottmaru Hitzfeldu. U posljednjem srazu tih dviju reprezentacija, kada je bilo 2:2, nije puno igrao, tek je ušao u 79. minuti. I tada se igralo na istom stadionu u St. Gallenu.

Neće biti zezancije

Kakav je osjećaj igrati protiv Hrvatske, pitamo švicarskog reprezentativca Marija Gavranovića?

– Pomalo čudan jer ipak je i Hrvatska moja država i ne volim igrati protiv Hrvatske, ali eto, sad već treći put igram protiv nje. Dobro je što je svaki put bila riječ o prijateljskoj utakmici, kao što je i ova danas, pa su te utakmice, možemo reći, ipak manje važne nego da su kvalifikacijske ili na nekom završnom turniru. Ali, za mene su to ipak posebne utakmice – kaže Mario Gavranović.

Hoćete li imati milosti prema vrataru Livakoviću s obzirom na to da dijelite svlačionicu Dinama, naravno, budete li igrali danas u St. Gallenu?

– Naravno da na terenu neće biti nimalo drukčije od onoga što inače dajem, dakle maksimalno, pa tko god bio na golu, Livi ili netko drugi, pokušat ću, budem li dobio priliku igrati, i zabiti gol.

U dobroj ste formi, očekujete li da ćete igrati u ove tri utakmice koje su pred švicarskom reprezentacijom?

– Osjećam se stvarno dobro, u dobroj sam formi i vjerujem da ću i dalje tu formu držati, da će me lopta ‘voljeti’ i da ću u utakmicama s Hrvatskom, Španjolskom i Njemačkom dobiti priliku.

Gavranović je ovog ljeta već otišao iz Dinama, i dok smo nagađali gdje će nastaviti karijeru, dogodio se obrat, dogovorio je s plavima novi ugovor i eto ga i sad u maksimirskoj svlačionici, a svojim je igrama pokazao da je to za Dinamo bio odličan potez.

Ostali ste u Dinamu, koliko vam je to važno za status u reprezentaciji?

– Ostao sam, ali mislim da to nema veze s reprezentacijom, ostao sam jer se u Dinamu odlično osjećam, jer sam se s ljudima u klubu jako brzo dogovorio i sretan sam zbog toga.

Jeste li razgovarali s Livakovićem, Petkovićem i Oršićem o toj međusobnoj utakmici, je li bilo “prijetnji”?

– Nismo puno govorili o tome, imali smo važne utakmice s Dinamom, u Europi i HNL-u tako da su to bile teme, a i nakon Hrvatske i oni i ja imamo nove utakmice s reprezentacijom tako da zapravo i nismo imali kad puno o tome pričati, za velike pripreme. No, drago mi je da ćemo se vidjeti u Švicarskoj, a ja im samo mogu poželjeti da u nastavku Lige nacija imaju puno uspjeha.

Tko će koga nakon povratka u Zagreb zezati?

– A vidjet ćemo, iako mislim da neće biti zezanja, vjerujem da ćemo odigrati dobru međusobnu utakmicu, pa neka bolji pobijedi.

Važna nam je Liga nacija

Nakon prijateljske utakmice s Hrvatskom slijede vam dvije teške utakmice u Ligi nacija sa Španjolskom i Njemačkom. Kako u Švicarskoj gledaju na to natjecanje?

– Važne su nam te utakmice u Ligi nacija, u prošloj Ligi nacija shvatili su vrlo ozbiljno, tako i sada, lijepe su to utakmice, protiv jakih suparnika i stvar je čak i prestiža igrati protiv velikih nogometnih sila i pokušati ponovno napraviti dobar rezultat.

Dosad imate poraz od Ukrajine i remi s Njemačkom. Može li Švicarska na kraju do prvog mjesta?

– Da, imamo bod iz dvije utakmice, ali imamo i još puno utakmica do kraja. Skupina je teška, ali pokušat ćemo odigrati do kraja što je bolje moguće i vidjeti kamo će nas to dovesti – zaključio je Mario Gavranović pred današnji sraz Švicarske i Hrvatske. U posljednje vrijeme nije igrao puno za reprezentaciju, ali dosad je u 22 utakmice sedam puta bio strijelac.