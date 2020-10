Dalić progovorio o Rakitiću i odlasku i otkrio što misli o Švicarskoj

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na službenoj je konferenciji za novinare dan uoči prijateljske utakmice protiv Švicarske u Sankt Gallenu ponovio kako će ovaj dvoboj biti prilika za igrače koji dosada nisu imali veliku minutažu u najboljoj vrsti.

"Ova utakmica je prilika za igrače koji do sada nisu imali puno minuta u reprezentaciji, a nameću se dobrim igrama u svojim klubovima. Međutim, ne mislim da je utakmica nevažna, dapače jako je važna, moramo dati sve od sebe, odigrati dobro i pripremiti se za ono što nas čeka u Ligi nacija. U svakom slučaju, Švicarci su težak protivnik, respektiramo njihovu snagu. Morat ćemo biti puno bolji nego što smo bili u Portugalu da bismo izvukli dobar rezultat", kazao je Dalić koji je je u procesu smjene generacije.

"Poslije Svjetskog prvenstva u Rusiji bili smo osuđeni na smjenu generacije koju smo relativno bezbolno proveli tijekom kvalifikacija za Europsko prvenstvo na koje smo se i plasirali. Hrvatska, međutim, nema toliko velik izbor kvalitetnih igrača da si može priuštiti luksuz i otpisivati igrače. Dakle, još uvijek je naša momčad mješavina iskusnih igrača i onih mlađih koji dolaze. Mladi sigurno imaju kvalitetu, ali tek će pokazati prave stvari uz ove igrače koji su bili u Rusiji. Ovo nije lako razdoblje za nas, moramo napraviti smjenu generacija, a visoko smo sebi samima postavili ljestvicu osvajanjem drugog mjesta u Rusiji i od nas se uvijek očekuju maksimalni rezultati. Moramo napraviti sve da u ovih nekoliko mjeseci do početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i pogotovo za Europsko prvenstvo složimo dobru momčad koja će biti konkurentna", dodao je Dalić.

Švicarci su s velikim zanimanjem popratili oproštaj od reprezentativnog dresa Ivana Rakitića.

"Kao prvo, žao mi je što je Rakitić napustio reprezentaciju, ali to je njegova odluka koju nemamo pravo preispitivati. Sreća da je s nama ostao Luka Modrić, koji je kao kapetan i lider jako važan za ovu momčad. Sigurno će uz njega mlađi igrači koji dolaze prije napredovati i biti bolji. Velika je stvar za hrvatsku reprezentaciju i hrvatski nogomet da je Luka još uvijek tu, da još uvijek ima volje, elana i energije igrati iako mu je 35 godina. Luka Modrić je moja desna ruka i lider momčadi".

Hrvatski izbornik uvelike hvali svoga kolegu na švicarskoj klupi, Vladimira Petkovića, koji je prošao trnovit put prije negoli je ostvario respektabilnu trenersku karijeru.

"Upoznali smo se kad sam postao izbornik, imam veliki respekt prema gospodinu Petkoviću i njegovim rezultatima do kojih je došao na težak način. Redovito komuniciramo i čujemo se, uostalom ovu smo utakmicu i dogovorili tako. U svakom slučaju, Petković je veliki trener i čovjek", zaključio je Dalić.

Iskusni veznjak Milan Badelj ipak je stigao na okupljanje iako je bio upitan zbog nužne izolacije uslijed velikog broja suigrača u Genoi zaraženih koronavirusom.

"Ušao nam je virus u momčad, imamo velik broj zaraženih igrača, ali moja je sreća da sam ostao negativan pa sam uz pomoć našeg veleposlanstva dobio dozvolu da se mogu priključiti reprezentaciji, zbog čega sam izuzetno sretan", rekao je Badelj kojega su Švicarci pitali strahuje li zbog pozitivnih na koronavirus u redovima protivničke momčadi.

U ponedjeljak je objavljeno kako je utvrđeno da je koronavirusom zaražen veznjak Liverpoola Xherdan Shaqiri i to nakon što je proveo neko vrijeme sa suigračima u reprezentativnoj bazi.

"Nažalost, koronavirus je dio naše sadašnjosti s kojom moramo živjeti i koju moramo prihvatiti dok se ne pronađe cjepivo. Sve te stvari u određenoj mjeri prođu kroz naša razmišljanja, ali to nije nešto čemu pridodajemo preveliku pažnju u vezi sutrašnje utakmice. A švicarskom reprezentativcu, naravno, želimo da što prije ozdravi".

Badelj je s velkikim respektom govorio o švicarskoj momčadi.

"Riječ je o reprezentaciji koju svi mi izuzetno poštujemo, čvrsti su, kompaktni, dobro organizirani. Protiv njih je izuzetno teško igrati. U posljednje dvije ili tri godine Švicarska prolazi kroz fazu mijenjanja momčadi, ali zadržala je kostur i vrlo je neugodan protivnik. I mi i Švicarci izvest ćemo 'šarene' momčadi koje prije nisu igrale zajedno, dobra je stvar da će svi igrači dobiti priliku pokazati koliko vrijede. Ista nas stvar očekuje i u studenom pa je to možda uvod u novu praksu", izjavio je Badelj.

Upitan je li u našooj reprezentaciji prisutniji optimizam u odnosu na rujan Badelj je odgovorio:

"Činjenica je da se igrači vraćaju ili su se vratili u formu. S druge strane već smo dobili šamar pa ćemo drugi put ući puno ozbiljnije i koncentriranije u odnosu na susrete s Portugalom i Francuskom. Napravit ćemo sve da ostanemo u elitnoj skupini Lige nacija, motiva ne nedostaje, vjerujem da ćemo dokazati koliko vrijedimo".

Povratak publike je pozitivna stvar za nogomet općenito kao i za "vatrene".

"Napokon ćemo u Zagrebu igrati pred publikom, posljednji je put to bilo u ožujku protiv Azerbajdžana. Radujemo se povratku gledatelja", zaključio je Badelj.

