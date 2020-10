Evo kako do ulaznica za Ligu nacija sa Švedskom i Francuskom

Za utakmicu Hrvatske sa Švicarskom u St. Gallenu u prodaju je pušteno 30 posto kapaciteta tribina, u skladu s epidemiološkim mjerama, a iako ondje neće putovati navijači iz Hrvatske, Vatreni će ipak imati podršku u par stotina Hrvata iz Švicarske.

S druge strane, za utakmice na Maksimiru, protiv Švedske i Francuske, svaki navijač koji bude htio kupiti karte moći će to učiniti od srijede u 10 sati i to maksimalno dvije karte po osobi koje će morati isprintati kod kuće. Na Zapadu i Sjeveru Maksimira bit će osigurano oko 6.000 mjesta, a samo će dio biti u slobodnoj prodaji.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 16.11.2019., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Kvalifikacije za Europsko prvenstvo, skupina E, 9. kolo, Hrvatska - Slovacka. Hrvatski navijaci. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Privilegiju imaju članovi Kluba navijača Mi Hrvati koji će već i utorak moći kupiti ulaznice. Svaki član ima pravo na dvije karte, a druga osoba ne mora biti član KN Mi Hrvati. Radi se o posebnom kontingenti za sjevernu tribinu koji je HNS namijenio za klub navijača s kojim ima partnerski sporazum.

Kluba navijača Mi Hrvati na svojim je stranicama objavio kako doći do ulaznica. Prijavite li se za utakmicu sa Švedskom do srijede u 22 sata, a za utakmicu s Francuskom do subote u 22 sata, program vjernosti kluba transparentno omogućuje prednost pri kupnji ulaznica za buduće utakmice hrvatske nogometne reprezentacije iz vlastitog kontingenta ulaznica.

Svi članovi aktivno prisutni na utakmicama u Zagrebu, imat će prednost kupnje ulaznice za utakmicu u Splitu protiv Portugala 17. studenog, objavili su. Naravno, u skladu sa svim propisanim epidemiološkim mjerama svi će navijači na tribini morati nositi maske.