Mogu li Vatreni zaigrati na - Olimpijskim igrama? Zadnji hrvatski nogometaš na Igrama postao je legenda

Prije nekoliko dana na proglašenju najboljih sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša još jednom je izrazio želju da na Ljetnim olimpijskim igrača Hrvatsku zastupa i – nogometna reprezentacija. Na žalost, to se u samostalnoj Hrvatskoj još nije dogodilo, odnosno hrvatski nogometaši propustili su čak sedam prilika za plasman na Olimpijske igre.

Ima li šanse da osma šansa napokon bude sreća za vatrene? Ima. Evo, hrvatska reprezentacija do 21 godine – ona koja pod vodstvom Ivice Olića i Nike Kranjčara pretendira 2028. godine biti na Igrama u Los Angelesu – ima obećavajuću poziciju u kvalifikacijama za plasman na Europsko prvenstvo 2027. godine. Odlučujuću utakmicu za prodor na prvo mjesto u skupini igrat će 31. ožujka 2026. u Velikoj Gorici protiv Turske.

Plasira li se Hrvatska na Euro 2027. u Srbiji i Albaniji – izravno ili kroz dodatne kvalifikacije - za odlazak na Olimpijske igre trebat će joj plasman među prve tri selekcije Europe, dakle – medalja. Bio bi do doista povijesni doseg, budući da hrvatski nogometaši nikada u kategoriji do 21 godine nisu otišli dalje od četvrtfinala. To je, eto, projicirani put prema Matešinoj, pa i Kustićevoj ambiciji, da hrvatski nogometaši prvi put zakorače u olimpijsko selo.

A tko je uopće biti posljednji hrvatski nogometaš na Olimpijskim igrama? Morat ćemo se vratiti skroz do 1988. godine i Igara u Seoulu, kada je izbornik Ivica Osim u reprezentaciju Jugoslavije uvrstio tadašnjeg napadača Osijeka Davora Šukera. Jugoslaveni na tim Igrama nisu prošli skupinu u kojoj su bili s Brazilom, Australjom i Nigerijom. U međuvremenu je Šuker postao jedan od najvećih hrvatskih nogometaša u povijesti (najbolji strijelac u povijesti vatrenih i najbolji strijelac Svjetskog prvenstca, osvajač svjetske bronce 1998...), a 1. siječnja 2026. godine slavi 58. rođendan.

A kad se već spominje Los Angeles i Igre 2028., nije naodmet podsjetiti kako su na istoj lokaciji sad već daleke 1984. godine Jugoslaveni osvojili brončanu medalju na Olimpijskim igrača, među njima četvorica nogometaša iz Hajduka, Rijeke i Dinama: Pudar, Miljuš, Gračan i B. Cvetković, te još jedan Hrvat, Tomislav Ivković iz Crvene zvezde.

Upravo je Tomislav Ivković jedinstvena figura hrvatskog nogometa kao vlasnik jednog doista nesvakidašnjeg i praktički nedostižnog dosega. Ivković je, naime, jedini hrvatski nogometaš koji je nastupio na čak pet različitih natjecanja s reprezentacijom: 1979. na Svjetskom prvenstvu do 20 godina u Japanu, 1979. na Mediteranskim igrama u Splitu (zlato), 1980. i 1984. na Olimpijskim igrama u Moskvi, odnosno u Los Angelesu (bronca), 1984. na Europskom prvenstvu u Francuskoj i 1990. na Svjetskom prvenstvu u Italiji.

Spomenuti Šuker, kao i legendarni Ivan Gudelj, bili su na četiri različita natjecanja – odnosno nisu nastupili na Mediteranskim igrama, dok Zlatko Vujović također ima četiri natjecanja, a nedostaje mu Svjetsko prvenstvo do 20 godina.