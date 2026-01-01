Naši Portali
VIDE SE PRAVI POMACI

Novogodišnja objava Dinama izazvala hrpu pozitivnih reakcija: 'Dogodine...'

Autor
Patrik Mršnik
01.01.2026.
u 10:28

Novogodišnja objava Dinama s fotografijama gradilišta u Kranjčevićevoj ulici izazvala je euforiju među navijačima. Razlog je jasan: radovi napreduju puno brže od plana pa bi se selidba na privremeni dom mogla dogoditi i prije roka.

Dok se s nestrpljenjem među plavim navijačkim pukom čeka početak radova na Maksimiru, vjetar optimizma za navijače Dinama zapuhao je iz Kranjčevićeve ulice. Novogodišnja objava kluba na društvenim mrežama, koja prikazuje impresivan napredak radova na budućem privremenom domu, izazvala je pravu lavinu pozitivnih reakcija. One najbolje oslikavaju nestrpljenje i nadu "plavog" puka, koji je oduševljen spoznajom da bi se prve utakmice na novom zdanju mogle odigrati znatno ranije nego što se itko nadao.

Kada je austrijski Strabag u travnju 2025. započeo s radovima, ugovoreni rok za završetak bio je osamnaest mjeseci, što je selidbu Dinama i Lokomotive predviđalo za početak 2027. godine. Međutim, radovi na terenu napreduju izvanrednom dinamikom. Prema neslužbenim informacijama, izvođač je čak mjesec dana ispred zadanog rasporeda, zbog čega se kao realan termin otvaranja sada spominje već jesen 2026. godine, a najoptimističnije prognoze idu toliko daleko da govore i o početku nove sezone 2026./2027.

FOTO Pogledajte kako napreduju radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj
Iza ovakvog tempa ne stoji samo dobra organizacija, već i jasan poslovni interes izvođača. Strabagu je iznimno stalo da projekt završi u rekordnom roku jer bi im poslužio kao ogledni primjer i sjajna referenca za buduće projekte izgradnje manjih stadiona diljem Europe. Dokazati da se takav objekt može podići za otprilike godinu dana bio bi velik adut u njihovom portfelju. Riječ je o investiciji Grada Zagreba vrijednoj gotovo 38 milijuna eura, a novi stadion kapaciteta 11.163 sjedala zadovoljit će sve stroge standarde UEFA-e, što znači da će na njemu Dinamo moći igrati i najprestižnije europske utakmice.
Ključne riječi
stadion kranjčevićeva Dinamo

