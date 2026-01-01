Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Luka Modrić oduševio fanove, objavom u novogodišnjoj noći pokazao koliko je velik

AC Milan vs ACF Fiorentina - Serie A 2025/26 - 19/10/2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli
1/3
Autor
Patrik Mršnik
01.01.2026.
u 11:09

Dok su se brojne sportske zvijezde hvalile raskošnim proslavama na egzotičnim destinacijama, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić još je jednom pokazao svoju veličinu. Njegova jednostavna novogodišnja čestitka, posvećena obitelji, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija

Kratka zimska stanka u najjačim europskim ligama tradicionalno je vrijeme kada nogometne zvijezde iskoriste priliku za odmor i proslavu novogodišnjih praznika. Društvene mreže u ovim danima postaju izlog raskoši, egzotičnih putovanja i glamuroznih zabava. Mnogi sportaši ne propuštaju priliku pohvaliti se dočecima na dalekim i sunčanim destinacijama, od Dubaija do tropskih otoka, dijeleći sa svojim pratiteljima svaki detalj luksuznog slavlja. To je postao svojevrsni standard u svijetu profesionalnog sporta, gdje se status često mjeri i kroz ekstravaganciju izvan terena.

Ipak, u moru takvih objava, jedna se posebno istaknula svojom skromnošću i toplinom, poslavši snažnu poruku o onome što je uistinu važno. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, koji se tijekom praznika nije pretjerano oglašavao, u novogodišnjoj je noći, netom nakon ponoći prvog siječnja 2026. godine, na svom Instagram profilu podijelio fotografiju koja je dirnula i oduševila njegove brojne obožavatelje. Na njoj se ne vidi ni luksuz ni blještavilo, već samo njegova djeca, sin i dvije kćeri, snimljeni s leđa kako s balkona promatraju grad obasjan svjetlima. Uz prizor je stajala kratka i jednostavna poruka, lišena velikih riječi: "Sretna Nova godina!".

Foto: Screenshot Instagram

Upravo je ta jednostavnost ono što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara i simpatija. U svijetu u kojem se uspjeh često poistovjećuje s materijalnim bogatstvom, Modrić je još jednom potvrdio status legende koja čvrsto stoji na zemlji. Umjesto da potencira raskošan doček, fokus je stavio na obitelj i miran, intiman trenutak. Time je pokazao da su za njega najveća vrijednost i najveći uspjeh trenuci provedeni s najbližima, daleko od očiju javnosti i bljeskova fotoaparata. Ova objava nije samo čestitka, već i suptilan podsjetnik na važnost obiteljskih vrijednosti, skromnosti i zahvalnosti.

Ta ista skromnost i posvećenost prate ga i na nogometnom terenu, gdje i u četrdesetoj godini života nastavlja oduševljavati svijet. Nakon trinaest godina provedenih u Real Madridu, s kojim je osvojio sve što se moglo osvojiti, Modrić je ljetos prešao u redove talijanskog velikana Milana. Mnogi su smatrali da je to korak prema mirovini, no on je vrlo brzo utišao sve kritičare. Svojim partijama u dresu Rossonera dokazuje da su godine za njega samo broj. U osamnaest odigranih utakmica već je upisao jedan pogodak i dvije asistencije, te se nametnuo kao ključni igrač i vođa na terenu, demonstrirajući nevjerojatnu razinu profesionalizma i strasti prema igri.

Na kraju, objava Luke Modrića za Novu 2026. godinu ostat će zapamćena ne kao još jedna u nizu celebrity čestitki, već kao snažna poruka o prioritetima. U njoj se ogleda čovjek koji je, unatoč planetarnoj slavi i bogatstvu, ostao vjeran sebi, svojim korijenima i obitelji. Upravo ga ta kombinacija nevjerojatnog talenta i ljudske jednostavnosti čini jednim od najvećih sportaša današnjice i uzorom generacijama koje dolaze.
Ključne riječi
Nova godina Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:12 01.01.2026.

Sretna nova godina svim komentatorima večernjaka. Ajd i večernjem listu sretna nova, da ne kmečite kak vama niko ne čestita

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!