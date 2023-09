Modrić otkrio do kada planira igrati za Hrvatsku: Da smo uzeli Ligu nacija odluka bi bila lakša

Hrvatski kapetan Luka Modrić danas slavi 38. rođendan, a sinoć je odigrao 167. utakmicu za vatrene koju je proslavio uvjerljivom pobjedom nad Latvijom od 5:0. Puno se pričalo o tome kada će se Luka Modrić oprostiti od reprezentacije i hoće li nastupiti na Euru u Njemačkoj 2024. godine.

- Nisam imao dvojbe, nisam htio da se oko toga priča i remeti mir reprezentacije, ali znao sam da želim nastaviti. Nadao sam se da ćemo osvojiti Ligu nacija, pa bi mi bila lakša odluka i sve oko toga. No bez obzira na to, odlučio sam i prije toga da želim nastaviti jer, kao što sam već sto puta rekao: dobro se osjećam, izbornik želi da sam tu i dok je tako, zašto da nisam tu. Vidjet ćemo dokad će to trajati, tako da idemo dalje - rekao je Modrić za Novu TV.

- To je plan, ali vidjet ćemo jer u ovim godinama teško je nešto planirati previše unaprijed, daleko u budućnost. Treba ići dan po dan, utakmicu po utakmici i slušati tijelo, kako se osjećam, koliko pridonosim reprezentaciji i onda ćemo vidjeti ako se nešto promijeni. Ja se nadam da neće i da ću i dalje imati ovakav elan, želju, volju, i da će zdravlje biti dobro, što je na kraju krajeva najbitnije. Ja se nadam da će do Njemačke sve to ići po planu - kaže hrvatski maestro.