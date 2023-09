FOTO Je li ova poruka Modriću i suigračima označila mogući povratak kritiziranog vatrenog?

Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je na Rujevici protiv Latvije s uvjerljivih 5:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, a dvostruki strijelac bio je Bruno Petković uz golove Pašalića, Ivanušeca te Kramarića. U ponedjeljak vatreni gostuju u Erevanu kod Armenije i nova tri boda bi ih sasvim približila odlasku na Euro.

Uoči dvoboja na Instagramu HNS-ove objave, osvanuo je komentar bivšeg reprezentativca Ante Rebića: 'Želim vam uspjeh prijatelji'. To je dodatno na svom storyju osnažio s porukom na engleskom: 'Come on you Guys.' Poruka Ante Rebića u kojoj izražava podršku hrvatskoj reprezentaciji zanimljiva je iz perspektive njegove prošlosti s reprezentacijom.

Nakon njegovog odlaska iz reprezentacije i kontroverznih komentara na Facebooku protiv izbornika Zlatka Dalića, izgledalo je da je njegova karijera u reprezentaciji definitivno gotova. Međutim, stvari se danas brzo mijenjaju, treneri i igrači izglade odnosne poslije nesporazuma.

Ostaje za vidjeti hoće li ova poruka označiti mogući povratak Ante Rebića u hrvatsku reprezentaciju u budućnosti ili je riječ samo o podršci bivšim suigračima.

Foto: Ante Rebić Instagram