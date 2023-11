Modrić: Izostanak Kovačića je ogroman hendikep. Nismo se nadali da ćemo biti u ovoj situaciji

Hrvatski kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić održali su u Rigi press konferenciji prije zadnjeg treninga uoči dvoboja s Latvijom na stadionu Skonta. Kockasti moraju upisati obje pobjede u zadnja dva kola kvalifikacija ukoliko žele zadržati šanse za izravan plasman na Euro.

- Nismo se nadali da ćemo biti u ovoj situaciji. Dogodilo se što nitko nije očekivao. Treba to zaboraviti i gledati prema naprijed te pokušati odigrati dvije prave utakmice. Imperativ su pobjede, naravno. Nadam se da nam se mogu poklopiti i rezultati iz drugih utakmica da se već sad plasiramo na Euro. Moramo se fokusirati na ovo što nas očekuje, prije svega sutrašnja utakmica, putokaz nam treba biti kako smo igrali protiv Latvije u Rijeci - rekao je Modrić.

- S Mateom već dugo igram, odlično se poznajemo. Broz, on i ja funkcioniramo dosta dobro iako se to ne bi reklo po zadnjem ciklusu. Naravno da je njegov izostanak velik hendikep, ali pokušat ćemo ga nadomjestiti na najbolji mogući način i doći do pobjede. Svi izostanci su za nas ogroman hendikep - izjavio je hrvatski kapetan.