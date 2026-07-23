Sada je i službeno: Modrić produžio ugovor s Milanom

Luka Modrić nastavit će nositi dres Milana i sljedeće sezone. Talijanski klub službeno je potvrdio kako je hrvatski veznjak aktivirao opciju iz ugovora te produžio suradnju s Rossonerima do ljeta 2027. godine.

Milan je vijest objavio putem društvenih mreža, uz posebnu poruku posvećenu hrvatskoj legendi.

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

"Budućnost još uvijek nosi njegovo ime. Priča Luke s Rossonerima se nastavlja", poručili su iz kluba uz fotografiju naslovnice časopisa na kojoj stoji poruka "Simbol Milanisma s Lukom Modrićem".

Iz Milana su istaknuli kako je Modrić od dolaska postao jedna od ključnih figura momčadi, ne samo zbog igračkih kvaliteta nego i zbog iskustva i utjecaja koji ima u svlačionici.

"AC Milan s ponosom objavljuje da je Luka Modrić potpisao ugovor na još jednu sezonu, do 30. lipnja 2027. Ključna figura u veznom redu Rossonera od svog dolaska, Luka je svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi, kako na terenu tako i izvan njega, sa skromnošću i velikom strašću", objavio je klub.

Kapetan hrvatske reprezentacije prošle je sezone u svojoj prvoj godini na San Siru upisao 37 nastupa i postigao dva pogotka, a u Milanu računaju da će i dalje biti važan dio momčadi koja želi napasti nove trofeje.

Nakon službene potvrde produženja ugovora, Modrić se neće vraćati u Milano, već bi se sljedećeg tjedna trebao priključiti momčadi na pripremama u Australiji. Tamo će započeti pripreme za novu sezonu i još jedno poglavlje svoje impresivne karijere.

U novoj momčadi koju će voditi Ruben Amorim očekuje se nešto drugačija uloga za Modrića, uz moguće manji broj minuta, ali i dalje s velikom važnosti zbog iskustva, autoriteta i pomoći mlađim igračima u veznom redu.