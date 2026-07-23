Izbio sukob na plaži u Tučepima zbog ležaljki: 'Pred mojom djecom su me bacili na pod i tukli'

Na plaži u Tučepima u subotu ujutro došlo je do sukoba između gosta i dvojice muškaraca, a cijeli incident, prema tvrdnjama sudionika, izbio je zbog mjesta na kojem su postavljene ležaljke. Kako piše 24sata, muškarac tvrdi da je napadnut pred suprugom i dvoje male djece nakon rasprave oko korištenja dijela plaže.

Prema njegovim riječima, obitelj je stigla na slobodan dio plaže i ondje postavila svoje ležaljke, no ubrzo im je prišao mladić koji ih je upozorio da se na tom mjestu ne mogu zadržavati jer je riječ o prostoru na kojem posluju. - Došli smo na praznu plažu i postavili naše ležaljke na slobodno mjesto. Prišao nam je mladić i rekao da tu ne možemo biti jer oni tamo rade. Rekao je da će pozvati redara, a ja sam mu odgovorio neka ga pozove. Tada je došao drugi muškarac, počeo vikati i prijetiti da ćemo završiti u moru. Počeo sam ga snimati, a on je poludio, razbacao naše ležaljke. Kad sam prestao snimati, on i još jedan muškarac nasrnuli su na mene, srušili me na pod i udarali. Gosti su dotrčali i zaustavili ih - ispričao je muškarac za 24sata.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su na plaži u Tučepima evidentirali narušavanje javnog reda i mira te da će protiv dvojice punoljetnih hrvatskih državljana biti podnesene odgovarajuće prekršajne prijave. - Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnost iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćili su iz policije, kako prenose 24sata. U policiji navode da u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba, a okolnosti događaja utvrđene su provedenim postupanjem.