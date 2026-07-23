Stiže nova doza paklenih vrućina: Pogledajte što prognoziraju Nijemci i Austrijanci

Prema DHMZ-u od petka do nedjelje Hvatsku čeka pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju stiže naoblačenje sa zapada, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bit će bez veće promjene. Što se tiče sedmodnevnih prognoza temperature će rasti, ali zasad ne dramatično..

No, dio Europe se pripema na novi toplinski val. Španjolska se već suočava s trećim brutalnim toplinskim valom, s temperaturama koje će doseći najviše 47°C. Meteorološka agencija AEMET upozorila je da se očekuje da će toplinski val trajati cijeli tjedan, s temperaturama koje se približavaju španjolskom rekordu od 47,6°C od prije pet godina. Najteže pogođena područja uključivat će veći dio jugoistočne unutrašnjosti zemlje, što će opasnost od šumskih požara podići na ekstremne razine .Trenutno se predviđa da će temperatura u popularnoj turističkoj destinaciji Malagi dosegnuti 45°C, dok su potencijalne maksimumi od 44°C u dijelovima južne Španjolske i 42°C u Kataloniji. Toplinski val uzrokovan je "toplinskom kupolom", u kojoj se vrući i suhi zrak kreće prema sjeveru iz dijelova Afrike, uključujući Saharu, objavio je prije par dana Severe Weather Europe.

ORF-ov meteorolog Marcus Wadsak donosi nove prognoze za Austrijance. Na Facebooku je Wadsak poručio kako se kod nekih ljudi već stvorio dojam da je "ljeto gotovo", vjerojatno zato što je već ranije bilo iznimno dugo i ekstremno vruće. No, meteorolog upozorava: "Dolazi još nešto, i vjerojatno će biti jako". Prema trenutnim prognozama, novi val vrućine kreće već 31. srpnja, a mogla bi potrajati duže vrijeme tijekom početka kolovoza, donoseći ponovno vrlo visoke temperature. Neke dugoročne prognoze, poput onih s portala wetter.com, idu toliko daleko da za Beč početkom kolovoza predviđaju temperature i do 43 °C, što bi bilo daleko iznad dosadašnjeg austrijskog rekorda od 40,5 °C. Ipak, meteorolozi naglašavaju da su prognoze za razdoblje dulje od tjedan dana još uvijek vrlo nesigurne, te da realni maksimum u Austriji vjerojatno neće prelaziti 42 °C. Wadsakova upozorenja dolaze u trenutku kada su mnogi već osjetili olakšanje nakon nekoliko svježijih dana, piše Heute.

A za toplinski val pripremaju se i Nijemci, javlja HNA. Nakon što se činilo da ljeto malo usporava, Njemačku čeka novi, još žešći val vrućine. Meteorološki modeli predviđaju temperature koje bi mogle doseći i 44 °C, a vrućina će zahvatiti cijelu zemlju. Prema kolumni meteorologa Dominika Junga za HNA, već u subotu 25. srpnja na jugozapadu Njemačke (Oberrhein i Pfalz) temperature će dosezati 36 °C. No, pravi početak ekstremne vrućine očekuje se od utorka, kada će se toplinska kupola proširiti na cijelu zemlju. Većina područja bit će iznad 30–35 °C, a na pojedinim mjestima blizu ili preko 40 °C. Uzrok ovog ekstremnog vremena je snažna toplinska kupola koja se formirala nad jugozapadnom Europom. Nad Španjolskom i Portugalom zrak se snažno spušta i dodatno zagrijava, a sustav se sada pomiče prema sjeveroistoku, prema srednjoj Europi.

U tome se slažu i američki GFS i europski ECMWF što daje veću vjerodostojnost prognozi. Posebno zabrinjavajuće su simulacije za početak kolovoza, na kojima se na širokim područjima Njemačke vide temperature od 40 °C i više, a na jugozapadu čak 43 do 44 °C. Takve ekstremne karte prije dvadesetak godina bile su rijetkost, a danas se pojavljuju gotovo svakih nekoliko tjedana. Iako su prognoze za razdoblje dulje od tjedan dana još uvijek nesigurne i predstavljaju samo trend, same činjenica da se ovakvi ekstremi stalno pojavljuju predstavlja ozbiljan znak upozorenja. Stanovništvo se poziva na oprez, dovoljno tekućine, izbjegavanje velikih napora na suncu te posebna briga za starije osobe, djecu i kronične bolesnike, piše HNA.